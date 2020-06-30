光寶科技出售「SSD業務」給鎧俠　交易價50億元！7月1日交割

▲光寶科技出售SSD業務。圖為光寶科技高雄廠。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者楊絡懸／台北報導

光寶科技（2301）30日宣布，固態儲存事業部門（SSD）業務營業讓與以股權交易方式出售予「鎧俠控股株式會社」（Kioxia Holdings Corporation，前身為東芝記憶體），交割基準日訂定為7月1日，股權交易價格為現金1.65億美元（約新台幣50億元）。

光寶科將SSD業務轉讓給「鎧俠控股株式會社」，出售業務為固態儲存事業部門的營業與資產，包括存貨、機器設備、員工團隊、技術、智慧財產權與客戶供應商關係等。

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光寶科於2019年10月25日時，臨時股東會通過，將SSD業務分割讓與旗下子公司建興儲存科技；董事會並通過以股權出售方式，將包括建興儲存科技、建興儲存美國分公司的100%股權，以及另一子公司CNEX Labs Inc.的0.4%股權，售予「鎧俠控股株式會社」。交易完成後，光寶科將不繼續經營SSD產品業務。

光寶集團表示，將持續專注核心技術和競爭力，優化獲利能力與產品組合，進而提升股東、客戶與員工長期利益；中長期則聚焦於雲端運算帶來的商機，如電源管理系統、伺服器機殼與網通等IoT相關應用，以及光電元件與5G及AIoT等方面的創新應用。