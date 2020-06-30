2020 East of Taiwan花東海灣盃自行車挑戰賽　完騎抽限量版車衣

▲▼ 活動騎乘路線將由縱管處處本部出發，串連台9線及台11線優美景點、純樸的社區、部落。（圖／記者楊鈞典翻攝，下同）

記者楊鈞典／台東報導

法國極限運動俱樂部自行車聯合會（Brevet De Randonneurs Mondiaux，簡稱B.R.M）200K/400K前哨站自行車賽，將於9月11日至13日在花蓮縣瑞穗鄉花東縱谷國家風景區管理處開騎，想體驗「2020 East of Taiwan 花東海灣盃自行車挑戰台9-11線200K、400K」自行車活動，即日起至8月11日止在「伊貝特」開放報名。

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縱管處長郭振陵表示今年「2020 East of Taiwan 花東海灣盃自行車挑戰台9-11線200K、400K」與以往最大差別是騎乘路線將於9月向法國極限運動俱樂部自行車聯合會(簡稱B.R.M) 申請國際認證，本次活動為B.R.M前哨站，郭振陵說其中一條400K路線目前將是台灣唯一向B.R.M提出認證的路線，縱管處希望藉此機會打響台灣東部自行車在國際知名度，邀請國內外熱愛自行車玩家、樂於挑戰的騎士們，搶先體驗山海一色、稻浪搖曳、風光明媚的東台灣經典路線。

活動騎乘路線將由縱管處處本部出發，串連台9線及台11線優美景點、純樸的社區、部落，並將車友口中的秘境路線像是193縣道、花75縣道、台23線(小天祥)、台30線(玉長公路)、跨越板塊的玉富自行車道，經典小鎮花蓮縣的鳳林鎮、瑞穗鄉、吉安鄉、富里鄉以及台東縣長濱鄉、關山鎮、成功鎮、池上鄉等絕美地段做為結合，報名成功並完成繳費的車友，活動當日完騎200K及400K的車友，還有機會抽中國際知名設計師安德烈為本次活動設計的限量車衣。

▼ 「2020 East of Taiwan 花東海灣盃自行車挑戰賽」完騎抽限量版安得烈設計師車衣 。（圖／記者楊鈞典翻攝）

另外，縱管處也規劃了75K及「關山小鎮自行車逍遙遊」一次滿足想自我挑戰，又無法一次騎乘長距離的車友及大小朋友，歡迎民眾到花東，享受安心自行車逍遙遊，一起品味在地小吃美食、欣賞知名歌手王宏恩等精彩音樂表演及集章體驗趣味。



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