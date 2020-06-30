遭大同剝奪投票權！　北碁投資籲主管機關重視

▲大同市場派在股東會後召開臨時記者會。圖為北碁投資法人指派代表。（圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

大同（2371）今（30）日舉行股東常會改選董事，市場派提名的10席全數鎩羽而歸。稍早市場派召開記者，遭剝奪投票權之一的北碁投資法人指派代表指出，北碁是以自己的資金取得大同的股票，對今日無故遭拔除表決權感到遺憾，希望主管機關嚴加重視，別因當全經營者的一句話就把他們的股東權全數刪除。

今日大同股東會中，公司派於投票前突然宣布刪除數十個法人股東與個人股東投票權，刪除比例超過總股數23億的5成，最終大同董事會改選9席董事全由公司派取得。隨後，大同委任律師稱，刪除股權是依據企業併購法第27條規定，持股超過10％未向金管會申請，超過部分無表決權。

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對此，作為遭拔投票權之一的北碁投資稍早指派代表於記者會中指出，北碁為大同的前10大股東之一，先前也依照公司法第172條之1的規定提案修訂公司章程，也被列入今日股東常會的討論事項中，但今日在場的報到處律師卻表示北碁投資並無任何股東權，也不發放出席票，並稱是遵循公司董事裁示。

北碁投資隨後才透過新聞媒體得知，大同公司是依照企業併購法規定，認定北碁投資等股東涉及集團式併購行為，超過10%部分並無表決權。對此，代表人指出：「北碁投資是依照自己的資金取得相關的股票，與其他人沒有任何關係，今天無緣無故被刪除股東權甚至是表決權。

北碁投資代表人表示：「我們在這邊覺得非常遺憾，希望主管機關可以認真的重視這個行為，不要讓我們這些股東因公司派當權經營者的一句話，就把我們的股東權全數刪除。」

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