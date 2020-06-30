台微體現增募足6.8億元　關節炎長效止痛藥三期目標年底完成收案

▲台微體總經理葉志鴻。（圖／台微體提供）

記者姚惠茹／台北報導

台灣微脂體 （Nasdaq：TLC、TWO：4152）今（30）日宣布，今年現金增資發行普通股案已收足股款，並訂定2020年6月30日為現金增資基準日，這次現金增資發行普通股10,000,000股，每股發行價格新台幣68元，增資發行普通股實收股款總額6.8億元，已全數收足。

台微體總經理葉志鴻表示，圓滿完成這次增資的收款，再次感謝長久以來一直支持台微體的原股東以及奮力不懈的公司同仁，這次所募到的6.8億元台幣，以及美國國泰銀行提供的1200萬美元(約3.6億元台幣)創投融資，應足以支持該公司完成EXCELLENCE臨床數據出爐的階段。

請繼續往下閱讀...

葉志鴻指出，若此三期樞紐性臨床試驗的結果正向，台微體計畫向美國食品和藥物管理局(FDA)提交新藥申請(NDA)，以實現這個初衷，提供一個有效並長久止痛的關節炎疼痛治療藥物，充分展現投資者對於我們獨家藥物輸送技術的信任，正如同台微體的商標「Delivering Hope for Life」，期待最終將候選藥物轉化為成功開發的產品。

葉志鴻說明，美國及澳洲目前總共有45個臨床試驗中心進行「EXCELLENCE」臨床試驗，乃關節炎長效止痛藥物TLC599的樞紐性臨床試驗，並隨機分組、雙盲、安慰劑和活性藥物對照控制之臨床三期樞紐試驗，現正持續收案中。

葉志鴻強調，雖然關節炎長效止痛藥三期的收案速度因新冠肺炎疫情影響而稍微減緩，但台微體仍有信心能夠在2020年底完成500位受試者的收案目標，並計畫在2021年末得到數據結果。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><

►博錸生技新冠病毒檢測試劑 正式獲得美國FDA緊急使用授權

►Q2防疫概念股空降台股爆紅榜！「原油」成ETF最夯話題

►兆豐投顧：下半年台股再戰12197高點 聚焦生技、科技「雙技」產業！