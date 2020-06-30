殺13人性侵50起...74歲「東區淫魔」認罪求判免死

▲迪安杰洛還有「原始夜間跟蹤者」的稱號。（圖／路透社）

實習記者崔子柔／綜合報導

有「東區淫魔」（East Area Rapist）、「金州殺手」（Golden State Killer）之稱的美國加州連續殺人犯迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）在2018年4月被捕，現年74歲的他，29日終於在庭上認罪，希望能得到免死判決。

根據《CNN》報導，躲藏40年才歸案的迪安杰洛，昨日承認自己在1974年至1986年間犯下的多起罪行，包括13項一級謀殺罪、13項綁架罪以及50多起本來已經無法起訴的性侵罪。

▲2013年以他犯下的案件為故事主軸的小說《我將在黑暗中消失》（I'll Be Gone in the Dark）出版後才被稱作「金州殺手」。（圖／達志影像／美聯社）

加州沙加緬度郡檢察官艾米（Amy Holliday）表示，迪安杰洛認罪是希望能換取免去死刑的判決，檢方將要求判處無期徒刑，且終生無法假釋，「這是我們碰過最恐怖的案件，充滿了冷血與暴力，不僅僅是衝動而已」。本案預計將在8月宣判，迪安杰洛將被標註為性犯罪者，並向受害者家屬支付賠償金。

迪安杰洛出生於紐約州，入伍美國海軍後前往越南參戰，還拿到越南服役獎章。戰爭結束後，他獲得塞拉利昂學院的警察科學學位，之後在在加州多處擔任警察6年，後來因為在商店偷竊遭逮而被免職。

▲警方DNA鑑驗後發現，迪安杰洛家中的證物與犯罪現場證物吻合。（圖／達志影像／美聯社）

迪安杰洛犯案手法相當怪異，他通常鎖定單身女子或夫婦，在屋主熟睡時潛入，並用手電筒直射對方的雙眼。若剛好有男人在，還會強迫他們目睹妻子遭到性侵的過程。迪安杰洛會將盤子放在丈夫們的背上，威脅說若聽到碗盤掉落、破碎的聲音就會殺了他們。