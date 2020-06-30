　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

港版國安法顛覆「北京香港」關係　外媒曝：將激化中美衝突

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港版國安法。（圖／路透）

▲中國全國人大常委會30日通過港版國安法草案。（圖／路透）

文／中央社

中國全國人民代表大會常務委員會通過「香港特別行政區維護國家安全法」草案，外媒關切香港自治進一步遭破壞、美中衝突更烈；國際人權團體則擔心北京侵害香港言論自由及人權。

中國人大常委會今天上午在北京人民大會堂閉幕，香港電台報導，「港區國安法」草案獲162名常委全票通過。

批評者及許多西方國家政府擔心此舉將扼殺香港這座世界金融中心的自由、香港自治名存實亡。

批評者近年不斷指責中國政府蠶食香港自治，他們形容，推動港區國安法是迄今最厚顏無恥的舉動。

觀察家表示，港區國安法徹底重構北京與香港之間的關係。

香港政治分析家成名（Dixon Sing）告訴法新社：「這項根本的改變，嚴重破壞了當地及國際社會對香港『一國兩制』模式及香港作為強健金融中心地位的信心。」

根據美國有線電視新聞網（CNN），國際特赦組織（Amnesty International）表示，港區國安法立法「相當於香港近年歷史上對人權的最大威脅」。

國際特赦組織東亞區研究主任羅助華（Joshua Rosenzweig）說：「從今而後，中國將有權力把自己的法律強加在任何其所挑選的犯罪嫌疑人身上。」

他還表示：「中國推動這項立法的速度和隱密性，令人更擔憂北京已充滿算計地打造出鎮壓性武器，用以對付批評政府人士，包括單純表達觀點或和平抗議的群眾。」

英國廣播公司（BBC）中國特派記者麥迪文（Stephen McDonell）分析，港區國安法是令人恐懼且不受束縛的工具，專門用以鎮壓政治動盪。

他認為，「在中國國家主席習近平統治下，北京愈想控制香港，就愈把香港人推向挺民主陣營」；但習近平打的是長期算盤，不管中國在香港主權移交時做過什麼承諾，只要他在位，都將無以為繼，取而代之的是國安法。

紐約時報（The New York Times）指出，此法將使中國共產黨之手得以深入香港，並可能激化西方國家與中國之間的衝突。

香港的中國政治評論員林和立（Willy Wo-Lap Lam）在一場訪談中說：「習近平尋求更全面地掌控香港，而國安法對於實現這種控制大有幫助。」

華盛頓郵報（The Washington Post）則提到，草案通過，剝奪了香港自治，且可能促使美國進一步報復。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）上週宣稱，將針對損害香港自由的中國官員實施簽證限制，商務部也依據美國法律暫停部分賦予香港的優惠貿易待遇。

►港版國安法162票全票通過　日嗆「有損國際信賴」：恐影響習訪日行程！
►美國務卿回擊港版《國安法》：香港「不再具特殊地位」　禁止出口國防設備
►外媒關注港版國安法通過！BBC、衛報揭最大危機　「毀滅性打擊」港人

►二手票券豐富你的生活～

►伊麗莎白雅頓21天霜大降價！熱賣40年養出超美肌

ET快訊
快訊／忠孝東路公車相撞！擋風玻璃龜裂　2人慘送醫
爬身上駕駕駕！電子大廠經理「摩鐵激戰女員工」…夫崩潰：選我公
獨／吳宗憲IG被盜「電話被公開」！本人怒發聲
一刀刺死女友！這件事引爆殺機...狠男7天後登堂穿心奪命
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中印將爆武力衝突！大陸鷹派建議「超前佈署」雷射武器：是印度先挑釁

邊境衝突後　印度禁抖音、微信等多款中國手機APP

殺13人性侵50起...74歲「東區淫魔」認罪求判免死

日本第一個！AnGes宣布啟動「新冠疫苗」臨床試驗　首批30受測者

澳洲野火破壞棲地！政府若不出手...新州無尾熊「2050年前恐絕種」

約翰·韋恩支持白人至上主義　民主黨員籲移除橘郡機場名稱、雕像

港版國安法顛覆「北京香港」關係　外媒曝：將激化中美衝突

伊朗3名男子在Instagram平台公開違法出售嬰兒　小的僅20天大

美副國務卿7月訪南韓！緊盯北韓「一舉一動」加強施壓：別影響川普大選

紅衣女舞者激情旋轉「太撩人」　下秒遭大叔狠踹胸口噴飛…全場錯愕

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

中印將爆武力衝突！大陸鷹派建議「超前佈署」雷射武器：是印度先挑釁

邊境衝突後　印度禁抖音、微信等多款中國手機APP

殺13人性侵50起...74歲「東區淫魔」認罪求判免死

日本第一個！AnGes宣布啟動「新冠疫苗」臨床試驗　首批30受測者

澳洲野火破壞棲地！政府若不出手...新州無尾熊「2050年前恐絕種」

約翰·韋恩支持白人至上主義　民主黨員籲移除橘郡機場名稱、雕像

港版國安法顛覆「北京香港」關係　外媒曝：將激化中美衝突

伊朗3名男子在Instagram平台公開違法出售嬰兒　小的僅20天大

美副國務卿7月訪南韓！緊盯北韓「一舉一動」加強施壓：別影響川普大選

紅衣女舞者激情旋轉「太撩人」　下秒遭大叔狠踹胸口噴飛…全場錯愕

科學家爆大陸出現新型「豬傳人」流感病毒　防檢局：無直接證據

中職／兄弟打線串連　詹子賢說出最大關鍵

台灣精品智慧交通線上展揭幕　貿協：預計2023年全球商機可達1492億元

全球擔憂爆發第二波疫情！　國銀前5月獲利大減222億

聲援抗灰保肺！　南投立委馬文君：不要把南投人當塑膠

金門海域非法漁具破壞生態　縣府強勢執行清除作業

不斷更新／張志豪接球失誤送林承飛上三壘　3局中信1比1樂天

台南市議會前離奇車禍！輕撞賓士車尾　休旅車駕駛亡

酸蔡英文「選前挺香港」　國民黨：儘速提出具體港人庇護措施

總統蔡英文　期望台灣IPO市場能成區域首選

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

國際熱門新聞

鱷魚變骷髏！解剖一看好心酸

俄14歲少女「快生了」！甜笑：10歲爸會負責

網購特斯拉突當機...他狂按確認悲劇了

金正恩沒生病！俄大使證實「北韓很正常」

健身房遇見女神！癡情教練「求愛80次」撐2年...終於追到手

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

病毒進化！殭屍細胞伸「觸手捕捉」感染更快

WHO下周派專家赴中調查病毒起源

波音737MAX獲准試飛！道瓊狂漲580點

酒吧「狂擠貼背熱舞」88人確診

60歲嬤尬上21歲鮮肉　火速訂婚！

76歲阿伯「專吃小妹妹」...身分竟是退休教師

311海嘯無情捲走「99歲獨居嬤」　耗9年終確認身分

美國務卿轟港版《國安法》：香港不再具特殊地位

更多熱門

相關新聞

南韓說話了！擔憂國安法通過「影響香港自治」

南韓說話了！擔憂國安法通過「影響香港自治」

中國大陸30日召開全國人大常委會，以162票全數通過「港版國安法」草案，預計7月1日生效。對此，南韓政府深表憂慮，擔心國安法通過會危及到香港的高度自治；同時擔心美中兩國矛盾激化，將會影響東北亞和平與經濟發展。

陸學者：國安法威懾力有效可靠

陸學者：國安法威懾力有效可靠

梁振英懸賞抓違反國安法人士

梁振英懸賞抓違反國安法人士

蓬佩奧加碼反制　趙立堅回應

蓬佩奧加碼反制　趙立堅回應

港版國安法162票通過　日批：有損國際信賴！

港版國安法162票通過　日批：有損國際信賴！

關鍵字：

港版國安法

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

即／台南安平死亡車禍！休旅車追撞賓士「駕駛身亡」

裝變頻冷氣！省錢妹「吹2休1法」反踩巨雷

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

三寶國道橫向鬼切3車道　黑車怒擠回去撞護欄

5色中衛口罩又來了　電商今明加碼再開賣

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

大陸出現「豬傳人」新型流感病毒

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面