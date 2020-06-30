日本第一個！AnGes宣布啟動「新冠疫苗」臨床試驗　首批30受測者

▲日本展開第一個新冠肺炎疫苗臨床試驗。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本大阪府的醫療新創公司「AnGes」30日宣布，該公司正式展開新冠肺炎疫苗的臨床試驗，以確認該疫苗的安全性與有效性。而這也是日本國內第一個新冠肺炎疫苗的臨床試驗，目前已經替第一位接種者接種完畢。據了解，如果該疫苗能通過臨床試驗，最快有望在2021年的春天開始普及。

根據《日本放送協會》報導，由大阪大學研究人員成立的醫療新創公司AnGes30日宣布，目前已經開始新冠肺炎疫苗的臨床試驗，預計在大阪市立大學醫學部附設醫院向30名健康成人注射DNA疫苗類型的疫苗。

AnGes表示，這款疫苗並非使用病毒本身，而是利用在病毒表面作為感染細胞跳板的「刺突糖蛋白」的基因。人類如果注入帶有此基因的疫苗，便能在體內產生刺突糖蛋白，進而組織免疫系統，產生防止感染的抗體。

該臨床試驗將會每隔兩星期進行兩次投藥，並比較投藥量少的15人與投藥量大的15人，確認疫苗安全性與是否真的能產生防止感染新冠肺炎的抗體。

美國與中國等地都已經開始進行新冠肺炎疫苗的臨床試驗，不過日本則是第一次。AnGes透露，今年秋天將會開始下一階段的臨床試驗。

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