美副國務卿7月訪南韓！緊盯北韓「一舉一動」加強施壓：別影響川普大選

▲由左而右為美副卿畢根、南韓外交部韓半島和平長李度勳、日本外務省亞大局長金杉憲治（圖／達志影像）

文／中央社首爾30日綜合外電報導

外交消息人士透露，韓美雙方目前正在商議美國副國務卿畢根（Steve Biegun）訪韓行程，最快可能7月成行，屆時可能與首爾當局會面討論北韓及防衛費分擔問題。

韓聯社報導，消息人士表示，主掌北韓事務的畢根可能在7月訪韓，但也可能延後至8月以後。

畢根訪韓行程可能根據美國2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情狀況調整。

北韓先前炸毀兩韓聯絡辦公室、在邊境部屬兵力等行動，使兩韓緊張局勢升溫，北韓領導人金正恩日前雖下令暫緩軍事行動，但問題未解，外界認為，畢根此行是為向北韓釋放訊息，希望北韓別再挑釁，重回談判桌。

此外，畢根也可能就駐韓美軍防衛費分擔特別協定（SMA）問題，與南韓當局交換意見。

畢根上次訪韓是在去年12月，若這次成行，將是睽違半年再次造訪南韓，預期將與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳、外交部副部長第一次官（相當於政務次長）趙世暎會面，也極可能與青瓦台國家安保室等政府外交安保相關人士會面。

畢根在美國時間29日於華府召開的視訊會議中表示，對北韓的「外交之門仍敞開」。但他也說，美國大選在即，要促成美國總統川普與金正恩會面可能性不大。

韓聯社分析，美方目前看來仍希望推進與北韓的談判，但不願輕易放緩制裁，可能試圖從兩韓經濟合作等方式尋求突破；若北韓不願配合，畢根訪韓也可能是對北韓施壓，避免北韓在大選前再造成不利因素。

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