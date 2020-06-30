29歲以下青年參訓最高可領19.6萬元　勞動部：即日起開始辦理

▲15-29歲待業青年可參加產業新尖兵試辦計畫，最高可領19.6萬元。（圖／123RF）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（30）日指出，為了協助15-29歲待業青年就業，因此即日起提高「產業新尖兵試辦計畫」補助額度至100%，只要參加5+2創新產業及重點產業相關訓練課程，政府補助最高10萬元訓練費，並提供參訓學員最高9萬6,000元學習獎勵金。

勞動部勞動力發展署訓練發展組組長沈文麗表示，今年初推動的「產業新尖兵計畫」，與經濟部工業局、國貿局、金工中心、台灣建築中心、外貿協會等單位跨部會合作，提供青年符合未來產業需求的課程，協助青年取得創新產業所需相關技能，引領進入具發展前景的產業。

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沈文麗表示，該計劃只要是15至29歲待業青年參加本計畫指定訓練課程，原必須自費參訓，後續再依就業情形提供50％或80％自付額訓練費用補助。除了目前所合作的法人團體外，接下來也擴大與工、商業團體及大專校院進行合作，鼓勵其因應未來產業及市場需求，提供更多符合青年朋友需求的課程。

沈文麗進一步解釋，為鼓勵應屆畢業及待業青年參加職前訓練，青年參加勞動部辦理的一個月以上的職前訓練，若青年所投入的是5+2重點產業相關領域，每月達100小時者，，每月核發8,000元學習獎勵金額度；其他產業課程則每月核發3,000元，最高可領12個月。所以，參加「產業新尖兵計畫」的青年，有機會領到最高達19萬6,000元的補助。

另外，沈文麗也提到，目前共有3千4百門課程提供學習，其中最受歡迎的課程為數位資訊，從年初開始辦理至今共有1千3百多人報名，已參加訓練者已有7百多人，目前已結訓的有125人，這些結訓學員基本上結訓後就有2-3個就業機會，平均月薪達3萬8千元左右。



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