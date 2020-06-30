群創採用康寧雷射切割技術　大幅提升車用顯示面板製程良率

▲左起為群創光電總經理楊柱祥、台灣康寧總經理曾崇凱。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

康寧今（30）日宣布群創光電（3481）在台灣引進康寧雷射科技（Corning Laser Technologies，CLT）全自動大尺寸玻璃雷射切割系統，用於生產製造群創光電高階車用觸控面板，可望大幅提升車用顯示面板製程良率，帶來具高度設計彈性、高度精密切割與達到製程優化的車用玻璃觸控面板。

台灣康寧總經理曾崇凱表示，康寧雷射科技（CLT）專精於高度精密的雷射製程創新，CLT提供康寧特有的雷射切割系統，可優化切割面粗糙度、提高邊緣強度、顯著提升產能。

請繼續往下閱讀...

曾崇凱指出，群創所採購的全自動大尺寸玻璃雷射切割系統運用CLT最新推出具專利的nanoPerforation技術，可提升雷射玻璃切割至新層次，與其他雷射技術相比，可高度優化邊緣強度與製程穩定性。

▲群創採用康寧雷射切割技術，大幅提升車用顯示面板良率。（圖／記者姚惠茹攝）

康寧精密玻璃解決方案與康寧雷射科技業務總監Michael A. Müller表示，群創光電是康寧多年來在顯示、車用與行動消費性電子產業上創新的好夥伴，這次群創光電採用康寧雷射科技，特別引進康寧雷射技術至車用面板製造流程，可為車用面板設計帶來突破性的優勢。

群創光電總經理楊柱祥表示，今年雖因疫情產生的經濟緊縮普遍影響各產業層面，群創光電仍堅持創新的步伐，逆勢投資引進康寧雷射科技最新技術來達成複雜且精密的玻璃切割，鞏固群創光電在高階車用觸控面板的領導地位。

楊柱祥指出，這次合作為群創光電近年大筆投資計畫之一，期待結合群創與康寧在車用面板領域的最新技術，推動車用產業持續發展，帶來優質與高效能的車用顯示面板，為客戶提供最佳產品與解決方案。

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你換1.5倍東森幣