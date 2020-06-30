蝦米！馬國旅客來台　刷卡最敢花　平均每卡消費2.4萬

▲聯卡中心統計，馬來西亞觀光客來台灣雖然不是最多人次，但就信用卡刷卡資料來看，是平均每卡消費金額最多的。（圖／路透）

記者吳靜君／台北報導

哪一個國家旅客來台灣消費「最豪」？根據聯卡中心今（30）日公布的統計數據來看，馬來西亞、新加坡等東南亞國家來台觀光雖非人次前幾名，但是平均單卡消費卻是最為可觀，這也是未來台灣潛在可發展的商機。

聯卡中心統計從2018年10月至2019年9月為期一年的VISA持卡人跨國旅行、整體消費型態情形。聯卡中心表示，外國人來台刷卡消費，不論是在有效卡數，消費金額及筆數等三大指數，在台灣、新加坡及南韓皆呈現成長趨勢，惟在每卡消費金額及平均單筆消費金額部份，則呈現衰退現象。

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台灣單卡消費低、單筆消費高 小額支付有努力空間

以在台灣來說，整體的簽帳金額有450億元，簽帳筆數為1040萬筆，每卡消費金額在1萬7520元間，每卡消費次數為4次，平均單筆的金額大約是4320元；而相較於新加坡每卡消費金額為2萬700元，但是每卡消費次數有5.6次，平均單筆的消費金額大約3690元；南韓則是每卡消費金額2萬1000元，每卡消費次數有10.2次，平均每筆消費金額1980元，台灣的單筆消費金額最高。

聯卡中心解釋，從這項統計中可以發現國外Visa持卡人到新加坡，南韓之各消費指數相較，不論是有效卡數，消費金額及筆數等三大指數，大多為台灣的二倍或甚至更高；惟在平均單筆刷卡金額方面，台灣相較於新加坡及南韓，則居三個國家中之首位；此種現象，台灣在「小額支付」通路的發展或轉型，若與新加坡及韓國相比，仍有努力空間。

▲國外VISA持卡人平均單筆消費金額情形。（圖／聯卡中心提供）

馬來西亞旅客來台最敢花 每卡花費2萬4390元

從國外VISA持卡人來台的前十大國家的金額來看，前三大國家美國、日本與香港簽帳金額的占比皆達兩位數，但是以每卡平均消費金額來看，馬來西亞消費金額最高，平均有2萬4390元；其次是新加坡的旅客，平均每卡消費金額為2萬3580元居次；第三名則是美國旅客，平均每卡花費是2萬3370元。

而新加坡來說，越南每卡消費金額最大，大約是3萬6600元、其次是印尼，每卡消費金額是2萬9400元，馬來西亞則是2萬4600元居於第三；南韓則是阿拉伯旅客最霸氣，平均每卡消費金額為9萬5190元、俄羅斯則有3萬2280元居次、越南則是2萬6220元排第三

▲國外VISA持卡人到台灣、新加坡及南韓每卡消費金額的前三大排名。（圖／聯卡中心提供）

東南亞旅客觀光商機 值得台灣開發

聯卡中心表示，若以每卡平均消費金額來看，馬來西亞、新加坡等東南亞國家，雖非來台旅客人次前幾名，惟相較日本及韓國旅客之平均消費力道更大，這些國家的觀光、經商旅客，應是台灣拓展全球新觀光客群，值得關注的客源。

另外，相較於至新加坡及南韓的前十大國家消費占比包括東南亞國家如印尼及越南，南亞國家如印度，俄羅斯，阿拉伯聯合大公國及英國等國家，具有拓展觀光客源潛力，也是值得台灣開發的國外旅遊商機。