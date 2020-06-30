市場派痛批大同公司目無法紀　將提告並呼籲經濟部「不准新任董事登記」！

▲市場派代表王光祥。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳心怡／台北報導

大同公司今（30）日召開股東會，由於公司派宣布刪除數十個法人股東與個人股東的投票權，刪除比例超過總股數23億的5成，最後董事改選結果全由公司派當選。對此，市場派強烈表達不滿與抗議，隨後召開記者會呼籲經濟部跟金管會發揮主管機關監督功能，不要准許新任董事登記，並且揚言要提告訴諸司法。

身為大同改革派的三圓建設董事長王光祥表示，大同公司實在是目無法紀，只要不是支持林郭文艷的人，大同公司都把他們的股權刪除，導致股東沒有選舉票，因此呼籲主管機關能夠嚴正執法，否則會讓台灣資本市場痛心，這次臺灣防疫成功，如果資本市場能健全，台灣才能夠達到全世界有目共睹的目標。

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市場派代表莊正律師指出，參與這場股東會心情沈重，自己處理很多起經營權案，但今天是最黑暗公司治理情況，現場黑衣人讓股東像是到了恐怖境地，對小股東而言，心裡非常有壓力。此外，大同這次投票票匭只有一個，逐案表決根本沒做到，關鍵問題在沒有主管機關命令下，直接認定誰可以投票，因此呼籲經濟部跟金關會發揮監督功能，讓資本市場交易秩序可以維持，也希望經濟部允許股東自行召開臨時股東會，以維護股東們的權益。

莊正律師指出，股東會有很多侵害股東權的情況，是史無前例的，這會造成日後非常嚴重的影響，希望主管機關撤銷大同公司的自辦股務。