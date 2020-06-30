港國安法通過...南韓說話了！擔憂「影響香港自治」：支持美中化解矛盾

▲南韓外交部發言人金仁澈，發表關於港版國安法通過之立場。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國大陸30日召開全國人大常委會，以162票全數通過「港版國安法」草案，預計7月1日生效。對此，南韓政府深表憂慮，擔心國安法通過會危及到香港的高度自治；同時擔心美中兩國矛盾激化，將會影響東北亞和平與經濟發展。

根據《韓聯社》報導，南韓外交部發言人金仁澈（김인철）30日召開記者會，提及南韓政府對於港版國安法通過之立場。他表示，南韓與香港有密切的人文、經濟上的交流，是非常重要的地區，未來會嚴密關注香港在國安法通過後的發展與影響。

金仁澈表示，「我國政府尊重1984年簽署的《中英聯合聲明》，根據該聲明與香港基本法，香港在一國兩制下享有高度自治，維繫安定與高度發展，是至關重要的課題。」

金仁澈補充道，「美中兩國間穩定、友好的合作關係，能促使東北亞、乃至全球維持和平與繁榮。美中兩國在外交上付出努力，維繫合作關係，對此我政府表示支持。」

▲南韓外交部首度表示，國安法通過會影響香港高度自治。（圖／路透社）

《韓聯社》分析，此次記者會是南韓外交部首度在公開場合上提及「香港的高度自治」，間接向外界傳達通過港版國安法的擔憂；此突顯出，南韓政府一方面擔心國安法通過會對香港市民享有自由、自治上產生負面影響，一方面又得顧及與中國的外交關係，僅可能使韓中兩國關係不至於繼續惡化。

《韓聯社》也指出，國安法若通過，南韓勢必得在經濟、國家安保議題上從美、中兩國間選邊站，這種情況未來將更常發生；同時本就因新冠肺炎（COVID-19）深受打擊的世界貿易，在美中兩國矛盾加深後可能更委靡不振，甚至嚴重拖延南北韓和平的進程。

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