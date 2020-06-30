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基本工資會議確定Q3召開　學者分析：召開時間成調漲關鍵

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▲▼勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

▲勞動部今召開基本工資工作小組會議。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部今（30）日召開第17次基本工資工作小組會議，勞動部勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，會中就是讓勞資雙方達成共識，基本工資審議委員會一定會在第三季召開，但確定時間還需要協調各委員的時間。台大國發所副教授辛炳隆表示，下半年情勢尚未明朗，會議召開的時間點和當時的時空背景，可能會影響結果。

黃維琛指出，今天的工作小組並未實質上的討論到基本工資是否調漲，開會時間約2個小時，會中就是讓勞資雙方各自交換意見，而在交換過程中大多是聚焦在疫情，勞方提到確實有看到產業界因疫情受到影響，不過近期台灣經濟也有因疫情受控而復甦，希望可以在有復甦的情況下如期召開並調漲。

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不過，黃維琛也提到，資方的意見事，目前疫情的走向還很難捉摸，在不同的產業所面臨的衝擊也各不相同，因此希望今年可以凍漲；黃也強調，以上的論述都僅是交換意見並非確定，實際的討論還是要等基本工資審議委員會上才會正式討論。

對此，辛炳隆表示，現在若是要談論是否要調漲基本工資還太早，主要是調漲的話是調整明年的部分，今年下半年的景氣究竟是好是壞也還無法預測，消費者物價指數會怎麼變化也不清楚，目前也只看到5月左右的數據，要以這樣的數據就來平亂有點言之過早。

辛炳隆也說，新冠肺炎疫情的變化真的很快，3、4月台灣都在疫情嚴重之際，各行各業都是蕭條的情況，到了5、6月台灣內需開始復甦，因此疫情都還在的情況下，下半年的不確定因素還在，所以基本工資到底何時調整，屆時開會時間當下的時空背景就會是最大關鍵點。

►基本工資工作小組今開議　商總：將以數據佐證不宜調漲
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