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三倍券數位綁定再加碼！Gogoro電動機車25台大獎等你來抽

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▲振興三倍券綁定與預購作業明（30）日上午9點將正式起跑，目前平台仍持續進行壓力測試。（圖／記者黃克翔攝）

▲振興三倍券綁定與預購作業明（30）日上午9點將正式起跑，目前平台仍持續進行壓力測試。（圖／記者黃克翔攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券即將在七月登場，各家業者搶攻多元支付大餅，據了解Gogoro捐贈電動機車鼓勵使用數位券，只要3倍券以信用卡、行動支付或電子票證進行數位綁定，政府將自6日到15日每天抽出1台、之後每週抽1台，共有25台大獎等你來抽。

經濟部表示，除了信用卡、行動支付，大家常用的悠遊卡、一卡通、icash 2.0及 有錢卡，都能拿來綁定三倍券。民眾只要消費滿三千，政府就回饋兩千，業者還提出加碼，例如消費滿額可享最高回饋300元、可抽666元儲值金，或是點數回饋、星巴克好友分享券，還有合作店家折扣優惠等。

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振興三倍券綁定與預購作業明天9點將正式起跑，目前平台仍持續進行壓力測試。據了解，目前Gogoro將捐贈25台電動機車「Gogoro VIVA」，用於鼓勵使用數位券，而經濟部中企處將用於辦理抽獎，鼓勵民眾多使用數位綁定。

▲經濟部號召全民拿出電子票證綁定來花三倍券，不只消費可以輕鬆嗶，加碼回饋也能輕鬆拿。（圖／經濟部提供）

▲經濟部號召全民拿出電子票證綁定來花三倍券，不只消費可以輕鬆嗶，加碼回饋也能輕鬆拿。（圖／經濟部提供）

經濟部官員指出，目前規劃是6到15日每天抽1台電動機車，之後每週抽1台；抽獎範圍是所有3倍券以信用卡、行動支付或電子票證進行數位綁定的民眾。不過經濟部也提醒，綁定之後仍要實際使用數位消費滿額3000元、並獲得2000元數位券回饋後，才符合領獎資格。

為方便民眾了解不同領取管道的方式及加碼方案，蔡政府已建置振興三倍券官方網站（https://3000.gov.tw/），而經濟部公布通過審查參與三倍券的信用卡、電子支付與電子票證共49家業者，相關優惠方案屆時可望統整於此，號召全民攜手創造「全台最大年中慶」。

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