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俄羅斯「懸賞」獵殺駐阿富汗美軍　美聯社：川普2019年就知道！

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▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美聯社指出川普早在2019年就知道這項情報。（圖／路透）

記者張方瑀／編譯

《紐約時報》日前報導，俄羅斯支付賞金給塔利班（Taliban）激進分子，讓他們暗殺駐阿富汗的美軍，而總統川普早在3月就已得知此事。不過，《美聯社》30日踢爆，白宮高級官員早在2019年就知道此事，就連時任國安顧問的波頓也曾在2019年3月向川普提交情報的評估報告。

《紐約時報》26日援引知情官員說法報導，俄方軍事情報局（GRU）提供獎金給塔利班相關的武裝分子，鼓勵殺害駐阿富汗的美軍與其他聯軍，而總統川普（Donald Trump）早在3月就已得知此事。從2018年開始，至少有28名美軍因此喪生。

▲▼ 美國駐阿富汗的巴格拉姆（Bagram）空軍基地周邊11日發生一場自殺式襲擊，至少2死。（圖／路透）

▲從2018年開始至少有28名美軍在「懸賞」之下身亡。（圖／路透）

而《美聯社》30日報導指出，白宮高級官員早在2019年初就知道此情報，比《紐約時報》知道的時間點更早。消息人士指出，當時川普的每日簡報中，至少有一份含有這項機密情報的評估，就連時任國安顧問的波頓（John Bolton）也曾告訴同事，他在2019年3月就有川普提交情報的評估報告。

川普29日在推特痛批，此情報為假新聞，「從來沒有人告訴過我、副總統、或是參謀長我國軍人在阿富汗遭到俄羅斯策畫的攻擊」、「川普領導下的政府是有史以來對俄羅斯最強硬的。」白宮也澄清，因為這個情報尚未獲得證實，所以川普從來沒接收過相關訊息。

俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）同樣否認「懸賞」一說，俄羅斯情報官員從未向塔利班支付贖金，這些都是毫無根據的指控。俄羅斯駐美國大使館則在推特發文指出，這項說法已經「導致華府和倫敦的俄羅斯使館人員遭受直接生命威脅」。

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