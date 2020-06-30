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中火爭議再起　經濟部重砲：中市府依法行政才是正辦

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▲經濟部次長曾文生表示，2016年之後，台電對中火大減用煤量近600萬公噸，空污排放量也減少超過5成。（圖／資料照）

▲經濟部次長曾文生表示，2016年之後，台電對中火大減用煤量近600萬公噸，空污排放量也減少超過5成。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

有關台中電廠2號機合法啟動的議題，經濟部次長曾文生今（30）日表示，2016年之後，台電對中火大減用煤量近600萬公噸，空污排放量也減少超過5成，呼籲中市府應依法行政才是正辦。

經濟部今天召開中火議題記者會，由政務次長曾文生主持，表示既然中市府對中火的違法處分被主管機關環保署撤銷，呼籲中市府應停止政治操作，讓穩定供電、兼顧空氣品質的議題回歸專業討論。

請繼續往下閱讀...

曾文生指出，中火2號機完成環保改善工程，6月24日加入供電行列以來，不論是環保署或台中市政府的空品監測，均呈現代表空品良好的綠燈。也因為2號機上來，1號機才有機會檢修，維持在最佳運轉與減污效能。經濟部會要求台電，維持「空污季7部運轉，非空污季9部運轉」的承諾，過去台中電廠燃煤機組火力全開的事情，不可能再發生，中火已經告別火力全開的時代。

經濟部鄭重表示，中市府如真的有心於改善空品，並考量民眾用電權益，應該認同台電透過調度的方式，限制實際運轉的機組數，而不是粗暴的指定要哪部機組永遠不准運轉，甚至拆除。夏季非空污季「10部機只能轉9部」，跟「只有9部機組能轉」，兩種狀況完全不同。

前者確保了機組有機會下來檢修或調校，整理完成後再上，環保減污的效果也更好，即台電所謂的「合理調度」。但後者就是9部機組轉到底，機組也可能因為長時間運轉無法休息，減污效果變差。正如同籃球比賽每隊只能上陣5人，但場邊還有輪替的板凳球員。球隊的戰力，不只取決於上場的球員，也取決於「板凳深度」。

曾文生強調，穩定供電是所有國人的期待，沒有人想要被限電，台中的工商產業發展，也不能因此受損。台中市的用電量，5年來已經增加超過2成，從2014年的257億度，增加到去年的315億度，已經超過中火發電量。去年中部地區，有超過8成的時間用電要靠外援。穩定供電跟兼顧空品應該要取得平衡、共創雙贏，再次呼籲中市府，不要意氣用事、不要政治操作、不要讓基層公務員及台電公司同仁為難。回到依法行政的作法才是正辦。

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