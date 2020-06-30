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兆豐投顧：下半年台股再戰12197高點　聚焦生技、科技「雙技」產業！

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▲社群媒體,科技。（圖／翻攝自pixabay）

▲法人看好生技、科技所組成「雙技」產業。（圖／翻攝自pixabay）

記者陳心怡／台北報導

回顧 2020 上半年，台股第一季受新冠肺炎疫情衝擊，自 12,197 點急挫至 8523 點。其後在各國央行及政府紛紛祭出強力的貨幣及財政政策激勵下，展開強勁反彈，兆豐投顧預期，第三季延續第二季反彈走勢，基本面復甦及充沛的資金動能前提下，台股再戰年初12,197的高點，聚焦在生技、科技所組成「雙技」產業，特別是防疫國家隊中的製藥、檢測與疫苗，科技則以5G相關為主軸。

展望 2020 下半年，兆豐投顧表示，雖然全球疫情仍居高峰，6 月底每日全球新增確診人持續創新高。但是各國政府受經濟壓力，透過宣導社交距離、戴口罩等防疫措施取代停工、封城的嚴格管制措施，因此經濟活動已轉趨活絡，刺激經濟成長率由第二季的谷底逐步復甦。加上各國政府大量寬鬆貨幣政策所釋出的低成本熱錢充斥市場，到處尋找可投資標的，推波助瀾下，有利台股在第三季延續第二季的反彈走勢。

請繼續往下閱讀...

此外，第三季也是傳統的出口旺季，雖市場看法分歧，兆豐投顧預期，除非疫情急遽惡化，否則仍有傳統旺季成長的機會，這一點可望在 7 月中旬開始的台股法說及美股財報公布時得到確認。加上台股高現金股息殖利率的特質，在基本面復甦及充沛的資金動能下，將可望推升台股再挑戰年初 12,197 的高點。

第三季除了聚焦疫情、總經出口相關數據外，由於台股與美股科技股連動性高，以過去 10 次美國總統大選的經驗，投票日(11/3)前 120 個交易日統計數據呈現越接近投票日，漲升機率趨緩， 一旦 Q3 季底美股轉呈橫向盤整，對台股的推升效果也將減緩，需留意第四季選後是否漲多拉回整理。在聚焦的產業上仍關注雙技即生技與科技，特別是防疫國家隊中的製藥、檢測與疫苗，科技則以 5G 相關為主軸。

展望 2020 年下半年，兆豐投顧指出，消費性電子產品經歷疫情後，供應鏈仍有庫存調整壓力，加上 19H2 獲利基期偏高，因此聚焦 5G 手機及 5G 環境成熟的相關受惠個股。對半導體產業而言，HPC 與 5G 仍維持成長，其共通點皆採先進製程及先進封裝。另外，5G 手機不受疫情影響仍有望逾 2 億支， 2021 出貨翻倍，5G 手機受惠股將持續為投資主軸之一。

此外，5G 時代 LTCC IPD 用量呈倍數成長，5G 基礎建設對於高頻、寬溫及低阻抗等需求嚴謹，製作工藝難度提高，用量亦大為成長，有利石英元件 ASP 及毛利率改善。伴隨 5G 及 Wi-Fi 6 的發展，射頻前端產值節節上升，加上中系手機品牌廠供應鏈去美化，有利 PA 相關族群。目前已進 入 5G 基站成長最快速的階段，隨佈建加快新興應用隨之而生，行動通訊世代更迭，5G 產品檢測 項目需涵蓋過去世代的範圍，檢測數量及報價走揚趨勢明確，有利台灣相關檢測廠商。

兆豐投顧表示，傳統產業 2020 下半年聚焦在防疫相關題材，包含口罩、疫苗、試劑等，以及在封城解除之後， 零售相關產業的復甦。除了防疫相關外，因疫情衝擊，各國央行透過寬鬆貨幣振興經濟，預估將帶動房市相關投資再度熱絡，國內相關營建與資產，也可望直接受惠，營建類股相對看好的標的以業績能見度高，且屬於低總價的剛性需求建案為主。

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