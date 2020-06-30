巧新通過每股配息2元　現金殖利率3.91%！將強化研發能量「彈性調配產能」

▲巧新科技鍛造鋁合金輪圈，且具客製化輪圈實力，主要客戶為歐美豪華品牌車廠。圖為巧新科技雲林廠。（圖／巧新科技提供）

記者楊絡懸／台北報導

汽車輪圈大廠「巧新科技」（1563）30日舉行股東會，會中承認2019年度營業報告書、財務報表和各項討論事項，並通過盈餘分配案，決議配發每股現金股利2元，現金配發率達62.5%，若依29日收盤價51.1元計算，現金殖利率為3.91%。

巧新2019全年合併營收為58.92億元，受惠主要豪華汽車品牌車廠客戶保持良好的客製化輪圈需求下，帶動整體出貨表現相較汽車產業穩健，稅後淨利為6.23億元，稅後每股盈餘（EPS）3.20元。

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巧新表示，2019年在屏東擴廠初期需先直接認列相關成本與費用3526萬元、提列鋁價跌價損失2億8251萬元等干擾，使2019年整體毛利率為23%、營業利益率13%。

巧新仍以提升汽車零件產業規模為首要目標，有望未來隨著新舊產品組合優化、新產能開出後產線學習曲線提升、產能配置彈性調整等效益逐步展開，將有機會精進整體毛利率與獲利能力表現。

展望2020年，雖全球仍因疫情造成不確定性風險高，目前主要歐美地區的品牌車廠客戶已陸續復工，並拉高備貨力道因應市場的需求，有助巧新各生產基地保持良好的產能利用率。

巧新指出，仍持續投入輕量化結合空氣力學的客製化輪圈、汽車鍛造底盤懸吊系統零組件等開發，以滿足更多超級跑車、豪華高級房車、軍用特殊車種、新能源轎車中階與高階等更高階客製化的市場需求。

此外，巧新同步推動彈性調配各生產基地的產能、擴增自動化生產設備、研究材料合金比例等策略，拉高公司於全球汽車市場的占有率表現，為未來整體營運添成長動能，創造公司、員工及股東最大價值。