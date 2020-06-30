長榮振興券優惠加倍贈　搶攻國旅商機「金馬澎怎麼玩都划算！」

▲長榮集團旗下立榮航空與長汎假期宣佈推出「振興券滿千現折」的超值回饋，搶攻逐漸回溫的國民旅遊市場。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

振興三倍券明（1）日起開放預購，加碼方案一波波。長榮集團旗下立榮航空與長汎假期宣佈推出「振興券滿千現折」的超值回饋，搶攻逐漸回溫的國民旅遊市場，也為全民放大振興三倍券的價值，「金馬澎怎麼玩都划算！」

經濟部號召全民拿出數位工具綁定來花三倍券，除了信用卡、行動支付，大家常用的悠遊卡、一卡通、icash 2.0及 有錢卡，都能拿來綁定三倍券。民眾只要消費滿三千，政府就回饋兩千，業者還提出加碼，例如消費滿額可享最高回饋300元、可抽666元儲值金，或是點數回饋、星巴克好友分享券，還有合作店家折扣優惠等。

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為搶攻三倍券的消費大餅，立榮航空與長汎假期攜手，今(30)日於長榮桂冠酒店（台北）舉辦「夏季金馬澎，玩出新花樣」記者會，由立榮航空劉同義副總經理及長汎假期楊許虎副總經理共同主持，邀請金門縣政府觀光處處長丁健剛、澎湖縣政府旅遊處副處長劉美凡等貴賓共襄盛舉。

立榮航空主管表示，暑假適逢國內防疫解封，國旅掀起前所未有的新熱潮，「類出國」行程更是超夯產品，今年攜手長汎假期推出親子與品酒兩大主題特色旅遊，結盟各方優質觀光業者共同提振國內觀光，提供民眾夏季出遊新選擇。

想到馬祖的小朋友可以參加「馬祖船長探索海陸生態遊3日」，與爸媽一起體驗乘坐客輪探索自然生態，不但是學習課外知識的難得機會，還能穿著水手服，體會一日船長的樂趣、親手製作海洋生物顯微鏡明信片，絕對是今夏最獨特的回憶。

喜歡純靜返璞的輕旅行則可參加「澎湖探險家星空露營趣3日」，全家大小在員貝嶼搭帳篷，享受賞滿天星斗的美好體驗，坐著輕航獨木舟眺世界級玄武岩，品嚐在地人經典家常菜-花菜乾以及鮮度破表的當地美食。

為放大振興三倍券的價值，長汎假期表示，民眾只要在7月31日前報名金馬澎團體旅遊及自由行(機+酒)產品，即可享有滿1000元現折100元的優惠；7月15日前報名「這夏爸媽好輕鬆」及「金馬澎酒鬼巴士特別版」主題產品，優惠再加碼，滿千可現折200元，讓民眾省下荷包體驗不一樣的台灣之美。

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