安泰銀股東會　通過配發現金股利0.73元　創歷史次高紀錄

▲安泰銀股東會，董事長丁予康（右二）主持。（圖／安泰銀提供）

記者吳靜君／台北報導

安泰銀今（30）日舉行股東會，由安泰銀董事長丁予康主持，通過配發現金股利0.73元，創歷史次高紀錄，以安泰銀目前股價計算，殖利率逾5%；安泰銀表示，這也是連續十年配發現金股利。

去年安泰銀的稅後淨利為20.82億元，每股稅後純益（EPS）1.33元；股東會通過每股配發現金0.73元，為歷年的次高，並且連續十年配發現金股利的紀錄，通過之後將授權董事長訂定配息基準日與配發方式。

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丁予康表示，雖然受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響今年前五月稅前淨利較去年微幅減少4.8%，但是與同業相比，安泰銀表現尚佳，在經濟高度不確定與疫情的影響之下，安泰銀採攻守並重策略，期望在疫情舒緩後能有效反轉將是首要之務。

未來將聚焦活化財務與資本運用，加速發展銀行數位轉型及動態調整業務產品策略，提升業務動能成長；丁予康說，這波疫情帶動客戶金融消費行為的轉變，使用網路銀行或行動銀行進行帳務交易或購買基金比率逐漸成長。

展望今年下半年，丁予康表示，將運用本國銀行的穩健與外資銀行的創新經驗，帶領安泰銀繼續前進，雖然疫情衝擊全球經濟衰退，但安泰銀仍保持戰鬥力，找到企業價值及應對解決方式，為股東創造最大價值。