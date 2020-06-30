上網爽購「特斯拉Model 3」突當機！他狂按「確認」2hrs...帳單送來嚇傻

▲網友表示爸爸看中特斯拉疫情優惠，上網購車，沒想到竟因官網當機買了28台。（示意圖／路透社）



實習記者陳妙津／綜合報導

現代人都會透過網路來購物，不過網購時最怕當機了！一名德國男子在Reddit論壇分享，自己父親上特斯拉官網購車，沒想到結帳環節時，網站卻忽然當機，多次點擊結帳確認鍵都毫無反應，雖然後來網站恢復正常，但帳單送來後卻發現當時竟買了28台特斯拉Model 3，要價高達140萬4000歐元（約新台幣4660萬5254元）。

根據Driving.ca報導，德國網友Ballman Man表示，爸爸想購買電動車替換家中的老舊汽車，多方比較後相中特斯拉Model 3，因為在新冠肺炎大流行期間，特斯拉提供2倍現金回饋。

原PO父親上特斯拉官網選購，並將產品加入購物車，並按下確認鍵送出訂單。未料結帳時點擊確認鍵毫無反應，父親感到相當疑惑，一連按了幾次的確認鍵仍然沒有回應，心急的他反覆點擊了2小時，最後才成功購買，沒想到一共28次點擊確認都被系統計算在內，足足仍然沒有回應下訂28台特斯拉Model 3。

▲他持續不懈點擊碓認鍵約2小時，讓他超崩潰。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

由於購買一台特斯拉後，需向官網預付100歐元訂金（約新台幣3319元），且不提供退款，28台特斯拉便等於要付2800歐元（約新台幣9萬2944元）訂金，原PO父親只好反覆和特斯拉客服溝通，特斯拉最後決定取消他的所有訂單，並退還所有訂金。