台灣大5G開台　宣告服務7/1零時正式上線

▲台灣大哥大5G體驗門市。（圖／台灣大哥大提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣大哥大今（30）日正式舉辦5G台活動，並在活動中同時公布台灣大新Logo。台灣大也宣布，台灣大5G網路服務自7月1日零時起正式在官網上線，想嚐鮮的民眾可以在凌晨就上網搶先辦。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，23年來台灣大哥大和台灣一同經歷2G、3G、4G數位化蛻變的過程，台灣大已轉型為新世代網路科技公司，邁向5G新時代之際，更進一步重新賦予品牌一個重要的核心精神「Open Possible 能所不能」。

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因為5G的到來，台灣大更能集結旗下電信、網路、媒體與電子商務、娛樂等業務，透過4 思考脈絡，提供「聚合為一」(Integration)的科技解決方案，為用戶建構智能科技的生活應用系統(Intelligence)，提供個人化的產品與體驗(Individuality)，啟發全新的靈感與觀點(Inspiration)，以更加豐富與沉浸的內容，來為用戶打開全新的思維與體驗,。支持幫助我們的用戶實現更多成就與夢想，打開無限可能。

台灣大的新logo也在記者會同步亮相，命名為「Planet Possible」。延續4G時代台灣大彩球logo十二邊框的輪廓，內涵再進化，匯聚台灣大集團各事業體的色彩，如台灣大的活力橘、momo的耀眼桃紅，保留一抺綠，強調台灣大追求永續的精神不變，藍紫色則是宣示台灣大將以「聚合為一」的力量，和用戶一起擁抱科技探索未來新世界，努力創新，共同實現對5G未來的美好憧憬。

為了迎接顛覆產業及生活型態的5G新世代，台灣大哥大歷經一年多的品牌改造工程，先深度訪談公司內部所有高層，大膽探詢換公司名字的可能，並徵詢外部意見領袖(KOL)觀點，再針對不同世代的消費者及內部員工進行多場小組討論座談會(Panel Discussion)，反覆溝通、梳理發展「聚合為一」(unity)、「無界的想像」(imagination)是最能對接5G未來的兩個方向，台灣大以此設計出新的品牌識別系統和企業標準字，並由蔡明忠董事長親自定案以「Open Possible 能所不能」為核心精神，正式成為台灣大集團在新世代的期許與全體努力的目標。