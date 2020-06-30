快訊／台灣大5G資費公布！599元起跳　1399元「吃到飽不降速」

▲台灣大哥大5G資費公布。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者邱倢芯／台北報導

繼中華電信在今（30）日上午公布5G資費後，台灣大也搶在同一天下午舉辦5G開台活動，並公佈5G電信資費；與中華電一樣，台灣大資費分為8個級距，月租費599元起跳，一路到2,699元都有相對應的資費方案。

根據台灣大所釋出的資費顯示，該公司資費也分為8個級距，分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,899 型，以及2,699 型。與中華電不同的是，台灣大提供了1,899型的選擇，而中華電則是1,799型。

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1,399 型一樣是「吃到飽」與「吃不飽」的分水嶺；1,399 型（含）以上資費可享不降速吃到飽優惠，且在大家關注的「熱點分享」方面，吃到飽資費的用戶可以盡情使用熱點分享，同享專案優惠吃到飽！

只不這項吃到飽熱點分享優惠僅限於2020年10月31日前申辦者可享有，而後申辦的吃到飽用戶仍有熱點分享限制。在這項優惠申辦日過後，1,399型熱點分享量為50GB、1,599型分享量為70GB、1,899型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。

1,199 型（含）以下資費，則有每月的流量限制；1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

至於在熱點分享方面，599~1,199型的熱點分享量會與專案流量併計，超過流量即會限速。