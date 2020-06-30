Q2防疫概念股空降台股爆紅榜！「原油」成ETF最夯話題

▲Yahoo奇摩股市App發布今年第二季10大爆紅台股榜及第一季5大爆紅ETF榜。（圖／Yahoo奇摩提供）

記者王曉敏／綜合報導

受到疫情影響，歷經2020年第一季的股市動盪後，投資人還未能心安就立即迎來第二季的大反彈，Yahoo奇摩股市App昨（29）日發布今年第二季10大爆紅台股榜及第一季5大爆紅ETF榜，其中台股榜方面由疫情帶動的「防疫概念股」空降入榜，而「原油」則成為ETF最夯話題。

【2020年第二季10大爆紅台股榜】

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1. 南電（8046）

2. 和碩（4938）

3. 高瑞疫苗（6547）

4. 金像電（2368）

5. 松翰（5471）

6. 國光（4142）

7. 恆大（1325）

8. 康那香（9919）

9. 燿華（2367）

10.中鋼（2002）

疫情的爆發使鮮少名列前茅的「防疫概念股」爆紅，在Yahoo奇摩股市App發布的第二季10大爆紅台股榜中佔據4席，包括空降第3名的高端疫苗（6547）、排行第6名的國光（4142）、第8名的康那香（9919），以及第7名的不織布大廠恆大（1325）。

台灣本周正式邁向5G科技新紀元，此前，基礎建設訂單挹注讓設備商在疫情期間逆勢成長，成為網友關注標的。今年第二季的10大爆紅台股榜冠軍即由生產高階網通設備、天線模組及基地台收發器等高值化產品的南電（8046）拿下；排行第2名的和碩（4938）也在股東會表示，5G將幫助恢復產業動能，看好第三季的正向發展，而第4名的金像電（2368）及第9名的燿華（2367）也都是國內數一數二的5G設備大廠。

【2020年第一季5大爆紅ETF榜】

1. 元大S&P石油（00642U）

2. 元大高股息（0056）

3. 元大S&P原油正2（00672L）

4. 富邦VIX（00677U）

5. 元大台灣50（0050）

4月美國原油期貨出現史上空前的「負油價」結算，原物料市場再次大幅震盪，讓原油ETF的話題熱度從第一季延燒到第二季，觀察榜單，可見元大S&P石油（00642U）高居冠軍，擠下堪稱「國民ETF」的元大高股息（0056）和元大台灣50（0050）。

金管會已宣告在特殊事件發生時，若基金淨值波動達2.33個標準差，可申請豁免清算，加上先前部份資金過度盲目搶進，溢價嚴重偏高，因此雖然油價顯著反彈，元大S&P原油正2（00672L）沒有跟上漲勢，但完全不影響網友近來對原油相關商品ETF高度關注。