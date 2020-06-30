新台幣逼近29.5元！　謝金河：美元台幣進入關鍵轉捩點

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）



記者謝仁傑／綜合報導

美元走向弱勢，新台幣變成超強貨幣，這兩天台幣逼近29.5元，財信傳媒董事長謝金河臉書指出，耶魯大學教授Stephen Roach在CNBC接受訪問時表示，未來一至兩年內美元會暴跌35％，這個言論引發全世界熱烈討論，「大家都問美元盛世的時代結束了？」

謝金河表示，這次疫情撞及全球經濟，很多專家像魯比尼、吉姆·羅傑斯等經常都有非常驚忡的言論，例如這次美元暴跌35％的說法，Stephen Roach從川普上任以來一直就站在川普的對立面，以唱衰美國經濟為己任，他長期看好香港及中國經濟，這次他的發言論述，有必要先了解他的背景。

請繼續往下閱讀...

▲美元與新台幣進入關鍵轉捩點。（圖／記者湯興漢攝）



謝金河指出，這次疫情來襲最恐懼的一刻，是美元指數一度暴衝到102.992，新興市場貨幣全都暴跌；美元指數回落到97左右，全球經濟也鬆了一口氣。從技術面來看，美元短線進入空頭排列，也出現死亡交叉，這是很明顯的美元弱勢訊號，如果美元要再跌35％，大約回到70左右，這當中可能要有幾個變數，一是美國經濟出現崩潰式的跌勢，或是地球上，出現一個比美國更強大的國家，且這個國家發行的貨幣可以取代美元。

到目前為止，人民幣還不能自由流通兑換，距離這個目標仍遠；也就是說，美元可能弱勢，但美方不至崩潰，眼前94.65的關卡如果沒有跌破，還不能一廂情願認定美元崩盤。

謝金河指出，過去30年，新台幣最長的軌道大約在30到35之間，未來5年、10年，也許新台幣會進入20到30的大區間，新台幣超強走勢，可能帶給台灣30年以來前所未有的新變化。

＃ 對面的女孩看過來～～

＃ 過期票券轉黃金！ 看這裡！快別急著丟掉><