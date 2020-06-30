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打破富二代揮霍迷思！比爾蓋茲千金準備當小兒科醫生

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▲ 珍妮佛希望在畢業後成為一名小兒科醫生或家庭醫生 。（圖／翻攝自Jennifer Gates臉書）

實習記者羅明輝／綜合報導

許多人都認為，含著金湯匙出生的富二代都過著每天揮霍、盡情花錢的糜爛生活，不過微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的大女兒珍妮佛（Jennifer Gates）最近出面打破了迷思。今年24歲的她日前接受《邊線雜誌》（Sidelines Magazine）採訪時提到，自己出生富裕家庭，擁有巨大優勢，但更重要的是把握住這些機會，找到自己熱愛的事物，希望自己的微小力量，能讓世界變得更加美好。

綜合外媒報導，珍妮佛2018年從史丹佛大學（Stanford University）人類生物學系畢業後，就進入紐約市的西奈山伊坎醫學院（Icahn School of Medicine at Mount Sinai）就讀。她透露，之所以進入醫學就讀，是因為孩提時代受到小兒科醫生的啟發，從對方身上學到許多人類生物學的相關知識。

▲ 比爾蓋茲與老婆相當支持女兒追求自己的夢想。（圖／翻攝Jennifer Gates臉書）

另外，父母習慣把工作帶回家討論，這也間接影響了她決定前往醫界發展，珍妮佛說到，在父母成立「比爾與梅琳達蓋茲基金會」（Bill & Melinda Gates Foundation），以「改善世界各地人類的衛生健康和生活品質」為目標奮鬥後，她就經常能在餐桌上聽到父母討論「兒童死亡率、小兒麻痺症、愛滋病、梅毒的流行等議題，無形中也對這些議題有了認識。她坦言，將來畢業後，可能會成為一名小兒科醫生或家庭醫生，但對於其他產業也不會排斥。

珍妮佛表示，「我很高興可以持續精進自己，並向其他人分享我的能力。雖然我們每個人有著不同的經歷，但所有人在生活中都一定經歷過困境、成長和喜悅，大家雖然追求的目標不同，但都樂於了解其他人的經歷，我相這將有助於我今後成為更好的醫生，繼續在世界上發揮自己的作用。」

▲ 珍妮佛因為馬術認識未婚夫。（圖／翻攝自Jennifer Gates臉書）

除了在醫界追尋夢想，珍妮佛也對馬術有著濃濃興趣，她從6歲就開始學騎馬，10幾年來持續練習不曾間斷，大學畢業後，更陸續在大大小小馬術賽事中取得亮眼成績。另外，也正因為都喜愛馬術，珍妮佛與埃及馬術運動員納薩（Nayel Nassar）也相識後迅速墜入愛河，2人也在今年1月宣布訂婚。

珍妮佛提到，「父母一直都很支持我，從我小的時候開始，他們就鼓勵我去做任何我感興趣的事，無論是數學、科學、閱讀還是寫作，感謝他們始終信任、支持我，我才能有現在的表現。」

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