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川普粉絲大本營...遭美版PTT「封鎖」：充斥種族歧視言論

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▲川普6月20日到奧克拉荷馬州土爾沙市舉辦造勢活動。（圖／達志影像／美聯社）

▲多個美國平台已經屏蔽川普的發文。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者崔子柔／綜合報導

川普近期的發言多次被外界認為不妥，先前的貼文還被推特標註「讚頌暴力」。有美國PTT之稱的論壇「Reddit」為了避免仇恨言論在平台散播，決定將川普粉絲討問版「r/The_Donald」及其他約2000個分類討論區（subreddit）關閉，遊戲直播平台Twitch同時也以類似理由，將川普帳號暫時停權。

根據《CNN》報導，Reddit為了保持平台和睦，開始嚴格執行改革政策，把近2000個宣揚「身分認同與針對他人脆弱」等相關仇恨言論的討論區或使用者封鎖，並指控「r/The_Donald」版上用戶經常宣揚帶有種族歧視、仇女主義、恐同性戀的相關內容。

▲川普提到「如果華盛頓特區的示威者試圖設立自治區，將會受到嚴重武力打擊」的貼文被推特屏蔽，並加註說明警語。（圖／翻攝自推特／@TwitterSafety）

Reddit表示， r/The_Donald一再違反使用規則，造成其他使用者反感，已發出多次警告並要求撤換管理員，去年因情形嚴重就將該版「隔離」，代表造訪該版的用戶會先收到警語，其貼文也不會出現在搜索結果，但狀況至今仍未改善，昨日才進一步關閉。

遊戲直播平台Twitch發言人表示，川普頻道屢屢出現冒犯言論，包括他曾說進入美國的墨西哥人「帶毒品、犯罪進來，還是強暴犯」，以及他最近在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）造勢大會的發言都違反規範，目前已將該帳號關閉。

社群平台Snapchat也在6日宣布，平台上的「發現」（Discover）功能將停止推播川普的貼文，「不會主動宣傳關於種族暴力與不公正的言論」。

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