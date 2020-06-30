「純新制」勞退者快查！　勞保局：月退、一次領試算表已上線

▲勞保局今新增月退試算結果。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

新制勞退自2005年開辦至今施行滿15年，若你是「純勞退新制」，年滿60歲且提繳年資滿15年者就可選擇月退。勞保局表示，今日中午開始，e化服務系統新增月退試算結果，有需求的勞工朋友可自行上網試算。

根據勞保局推估，今年符合60歲且提繳年資滿15年的首批勞工約有6萬多人，最快可在8月請領月退。

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勞保局勞工退休金組長楊佳惠指出，根據新制勞退規定，新制勞退金是由雇主按月提繳，而今年6月份的提繳通知會在7月25日前寄出，最晚要在9月底前完成繳納，若雇主都有按時繳納，把6月份的應繳交額繳納完畢，推估最快在8月，首批符合資格勞工即可進行請領。

楊佳惠強調，新制上路到今年滿15年，如果要符合新制年資滿15年者，就必須要從2005年7月1日起開始提繳至今年6月30日都未中斷，才能符合月領資格；不過若是以年滿60歲者，但新制提繳年資未滿15年者，則可以選擇一次請領。

最後，勞保局也提醒，目前已建置簡易試算表，「勞工退休金月退休金試算」，勞工只要輸入帳戶總金額及自己預估請領年齡兩項數字，立刻幫你算出「平均餘命」、「利率」、「月退休金金額」、「季發月退休金金額」。



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