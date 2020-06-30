中印將爆武力衝突！大陸鷹派建議「超前佈署」雷射武器：是印度先挑釁

▲印度調遣3萬6千兵力至邊境。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

中印兩國近來火藥味濃厚、衝突不斷，甚至傳出印度已調遣3個師、3萬6千人的兵力赴前線應戰。對此外媒分析，雖兩國早已展開溝通，然而爆發武力衝突的機率卻不減反增。

根據《南華早報》（SCMP）報導，中國大陸不少鷹派與軍事專家呼籲北京當局針對印度挑釁「超前佈署」，以對應可能爆發的武裝衝突。某名退休的解放軍將領分析，中國不能低估印度方的反擊能力，應先發制人、限縮武裝衝突規模，以重挫印度軍隊的士氣。

中國大陸另一名海軍退休將領王雲飛，則靠著其豐富的軍事知識在期刊中發文。他對北京當局呼籲，應允許前線部隊直接反擊印度的非法入侵行為，不須得到中央政府批准，「一旦發現印度軍越過中方實際控制線偷襲、侵擾軍地人員，則展開堅決反擊，直到擊潰印軍至撤退。」

王雲飛認為兩國間的肢體衝突，起因於印度主動越境滋事，還強行越線搶佔軍事要衝，「若有上述情況發生，中國方應以強而有力的手段，毀壞對方相關設施、設備，讓對方得不償失。」

王雲飛也建議軍方，應使用雷射武器，發揮高科技武器的優勢；而在中方控制線一側，也可嘗試使用催淚彈，若印軍以槍砲襲擊，則須負起全責。

對此，印度外交部認為，中國大陸在邊境集結部隊、佈署武器，已違反雙方協議，因此印度必須採取相同策略反制。印度媒體報導，印度政府已動用緊急資金為邊境部隊添購武器，同時下令前線將領在危急時，可使用砲火回擊。

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