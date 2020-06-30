大同爭權之戰　投保中心派6人盯場維護股東權益

▲大同股東會內部抗議畫面。（圖／大同股東提供）

記者陳心怡／台北報導

大同(2371)股東會今日經營權競爭激烈，投保中心指出，因該公司去年股東常會發生違法剔除股東提案及會中投票時間過短等相關爭議，攸關股東權益甚鉅，投保中心也指派6人出席大同股東會。

針對經營權之爭，投保中心表示，一向秉持中立立場，不涉入其間紛爭，惟若本次股東會涉有相關違法情事致影響股東權益，投保中心將於會中適時表示意見，積極維護股東權益。

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關於媒體報導大同提告8家外資保管銀行和證券投資專戶（總計持有大同股權約20.55％），主張涉及違法陸資情事。投保中心表示，各該外資專戶有無中資疑慮，應由政府機關認定，目前相關單位正調查確認中，而股東權益行使，包括參與股東會、行使表決權等，均不應受到阻礙。

投保中心法律處長表示，本次股東會，公司以防疫為由，限制法人的代理人只有兩人，這跟公司法的規定，以及公司的議事規則的規定，都不符合，也不是防疫注意須知的規定，公司沒有權利進行這樣的限制，因此公司這樣的限制是侵害股東的權利，投保中心表示異議，請求列入紀錄，並請求公司停止這樣的限制。

投保中心法律處長指出，股東會是一年一度股東可以行使權利的時間，公司應該提供適當的場合適當的座位給股東，來充分地表示意見，行使權利，投保中心表示異議。另外有關於部分的投票權有受到限制，如果公司有限制股東的投票權，沒有正當的理由，這也於法不合。嚴重侵害股東權益，投保中心也表示異議，請求列入紀錄，同時迅速改正。

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