共機1個月10度擾台　蔡英文：全程掌握！請國人不用太擔心





▲蔡英文出席中華電信5G啟用典禮（圖／記者周宸亘攝）

記者蔣婕妤／台北報導

面對共機頻頻擾台，這個月已經達到10次之多。總統蔡英文30日受訪時強調，國軍都有全程掌握，要請國人不用太擔心。

中、美、台關係備受國際矚目。美國跨黨派國會議員近日共同提出「台灣獎學金法」草案，每年提供十位美國聯邦官員來台灣學習中文、增強官員專業並強化美國對印太民主夥伴的承諾，強調美台有好，不過另一方面，中國大陸卻是頻頻派出共機擾台，這個月已經達到十次之多。

對此，總統蔡英文30日受訪時回應，關於美國國會議員所提的提案表示歡迎，這屬於台灣跟美國交流很重要的一個部分，台灣跟美方的關係也是穩定成長當中，希望雙方不論公部門或私部門都有更多交流機會。

至於台海周邊軍事情況，中國大陸方面也有相當多的軍事活動，蔡英文強調，「我們都有全程掌握處理，請國人同胞不用太擔心。」

根據國防部公開紀錄，共軍截至今年目前為止，已16度出動軍機擾台，分別是1月23日（空警500、轟6等）、2月9日（殲11、空警500、轟6等）、2月10日（轟6等）、2月28日（轟6等）、3月16日（空警500、殲11等）、4月10日（殲11、空警500、轟6等）、5月8日（運八型機）、6月9日（多架蘇愷30（Su-30）戰機）、6月12日（運八型機）、6月16日（殲10型戰機）、6月17日（運8、殲10型戰機）、6月18日（殲10、殲11型戰機）、6月19日（殲10型機）、6月21日（殲10型戰機）、6月22日（轟6、殲10型戰機），6月28日(2架轟六）。