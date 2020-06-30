華紙營運虧損　董座黃鯤雄：將全力發展無塑食安產品

▲中華紙漿召開股東會。（圖／華紙提供）

記者余弦妙／台北報導

中華紙漿(1905)今（30）日召開股東會，公布2019年合併營收206.9億元，全年稅後淨損為2.45億元，年度每股稅後盈餘新台幣-0.22元。

華紙表示，受制於中美貿易對峙僵局與海外需求疲軟，全球成長動能明顯趨緩，紙漿市場處於不斷累積庫存及去化庫存過程，衝擊漿品售價及成本結構。

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展望今年，華紙表示，2020年國際經濟仍有眾多不確定性，尤其疫情更對市場帶來變數，但也因此讓醫療用品需求大增，提升華紙在醫療用紙與醫療用品外包裝盒的需求。再加上民眾宅在家帶動食品外送服務，食安用紙的未來發展可期。近期更持續研發可取代塑膠使用的「全紙回收紙容器解決方案」，以解決當前一次性飲料杯對環境造成的負擔。

中華紙漿董事長黃鯤雄指出，石化原料以漿紙原料來替代已有前例。華紙全心投入紙材的研發創新，發展精緻化、特殊化與機能化的漿紙纖維應用，並跨足到食、衣、住、行各領域，供應全球市場需求。

黃鯤雄說，特別是在食的領域，益利吸紙吸管去年底與國際品牌廠商合作，邁入國際打開能見度，今年將再推出應用於食品容器、封裝的無塑食安用紙，提供一站式全紙回收紙容器解決方案。這項新時代的綠色產品，具有紙類可回收、可再生的特性，同時也實現眾多食品業者與其客戶追求環保生活的理念，真正建構出一個永續的循環系統。

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