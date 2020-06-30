安力-KY股東會通過配發股利1.2元　展望今年通訊大廠訂單大增

▲安力-KY董事長許振焜。（圖／安力提供）

記者姚惠茹／台北報導

安力-KY（5223）今（30）日召開股東常會，由董事長許振焜主持，會中承認年度營業報告書、財務報表和盈餘分配案，因考量將在浙江省湖州市設立新廠，以及疫情發展的不確定性，所以保留部分盈餘以因應營運需求，配發每股現金股利1.2元，以今日平盤價36.4元計算，現金殖利率約3.3%。

安力-KY表示，雖然僅配發每股1.2元股利，但現金殖利率仍有約3.3%，遠高於銀行定存利率，並且投資安力所配獲的股利是境外所得，而且不是被美國國稅局認定為美國公司的KY股，若最低稅負僅有海外所得，年度股利所得在670萬元以下者，就不需繳納股利所得稅，也免繳二代健保補充保費。

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安力-KY指出，為維持市場競爭優勢，2019年度研發費用投入約3974萬元，佔合併營收比重2.7%，高於2018年的2.39%，以用於產品研發、生產技術創新和製程改善，並在昆山新力、昆山廣禾及重慶巨昊都設有研發部門，專注於散熱相關零組件等金屬構件產品的模具開發、製造流程改造與自動化設備取得與建置和實施導入於實際生產線之中。

營運今年展望，安力-KY表示，今年前5月累積營收已達6.34億元，較去年同期成長18%，直逼2019年上半年營收規模，分析其中主要原因之一，為終端客戶中國大陸通訊大廠訂單需求量增長較快。

法人預估，安力-KY今年上半年度營收及獲利均有雙位數成長實力，再加上安力-KY下半年即將進入產業傳統旺季，未來業績可望呈逐季成長走勢。

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