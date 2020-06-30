　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

油槍跳停！ 店員「硬加到噴油」才停止…網驚原來「95加滿」說法錯了

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼中油加油站。（圖／記者湯興漢攝）

▲跳停就不要繼續加油了！（示意圖／非新聞當事人／記者湯興漢攝）

網搜小組／劉維榛報導

「看到那個汽油痕，現在還是很火大！」一名人妻抱怨，某次去加油站，要求95加滿，只見跳停了，油表出現102元，店員還是繼續壓油槍。原PO以為是要湊整數105元，怎料最後汽油都噴出來了，店員才冷冷回應「加滿了！」超扯經歷曝光後，不少苦主回應，「正常，我現在都說跳停就好！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，日前跟老公騎著車去加油，一如往常喊95汽油加滿，店員熟練插好油槍，直到加到102元跳停，怎料對方還是繼續加。

請繼續往下閱讀...

原PO與老公有默契，不僅沒阻止，還心想著「應該是要湊105元整數」，結果店員硬是加到噴油，才告知「加滿了！」錯愕的原PO發現油表變成107元，「再看一下我的車，滿到漏出來，這哪招？完全連擦都沒擦，也沒有半句道歉！」

▲▼加油噴出來，應該要說跳停不加（圖／翻攝爆怨公社）

▲▼加油噴出來，應該要說跳停不加（圖／翻攝爆怨公社）

▲有加油員解釋，曾拿抹布給客人墊著卻被嫌髒！（圖／翻攝爆怨公社）

文章貼出後，大批網友也火冒三丈回應，「這種真的超令人火大，油槍未滴完就拔出的也很令人不爽」、「我也遇過好幾次！已經停跳了！員工還自己直接加到底硬要湊整數，然後滿到噴出來用到我要送的菜！我都直接臭臉跟員工説：欸，你噴到我客戶的菜了！你要給我買單」、「加油站日常啊，大部分都是新來的，人員流動率高」、「我還碰過加一半變噴水池」。

不少過來人建議，「自助是很好的選擇」、「我都直接說跳停就好，他們就不會再加」、「現在都只能說跳停，不然幾乎都會滿出來…我說跳停有時候還是會噴出來，因為加油員按很大力」。

ET快訊
錄影撞見王少偉「有反應」！女星再爆料男主持群「集體不穿內褲」
「保險4大新制」明天上路！保費連環漲恐貴30%　儲蓄保單不再
大陸出現「豬傳人」新型流感病毒...恐爆大流行！疾管署緊急回
快訊／高雄林園海邊沙灘　驚見一具全裸女屍
快訊／台中女遭刺「胸口中1刀」…鮮血狂湧命危！揮刀男逃逸中
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台北「連16天飆36度↑」！災害預報士曝三大原因　全台發燙6月均溫高出2度

名人呼籲全民連署藻礁公投　建議政府說實話、面對現實

油槍跳停！ 店員「硬加到噴油」才停止…網驚原來「95加滿」說法錯了

「歐日解封名單沒台灣」網批口罩外交成笑話！他神打臉：跟邊緣沒關係

詐欺犯冒充檢調高官返校演講　台東體中向學生致歉：還好講的是勵志向學

撐過史上最熱梅雨季！氣象局警告：今年夏天還會更熱　「極端高溫」原因曝

全台最猛冰店！　博士教授系主任「覓糖」當店員

病人地下室墮胎！她聽到小孩耳邊叫「媽媽」：太清楚太可怕　上樓溫暖回應

10萬人湧進墾丁釀生態浩劫！後壁湖明星海葵被盜挖　寄居蟹慘淪「寵物」

全聯買口罩！拿到「撞色驚喜包」尷尬了：要有勇氣　網友反應一面倒

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

1小時750塊！彰化釣場大爆滿　狂下萬元帝王蟹：當然帶回去

洪孟楷遭勒脖怒嗆「殺人行為」 吳秉叡：多少會拉扯，請他成熟點

三倍券7/1預購或7/15到郵局領取　經長王美花：禁止私下現金交易

動保處衝2家咖啡館「接走4浣熊」　老闆道歉：飼養問題不知該問誰

李瑞鎮「真實嘉賓啥都不做」車勝元狂唸！　一坐下洗碗...羅PD動用搖臂攝影+慢動作

台北「連16天飆36度↑」！災害預報士曝三大原因　全台發燙6月均溫高出2度

名人呼籲全民連署藻礁公投　建議政府說實話、面對現實

油槍跳停！ 店員「硬加到噴油」才停止…網驚原來「95加滿」說法錯了

「歐日解封名單沒台灣」網批口罩外交成笑話！他神打臉：跟邊緣沒關係

詐欺犯冒充檢調高官返校演講　台東體中向學生致歉：還好講的是勵志向學

撐過史上最熱梅雨季！氣象局警告：今年夏天還會更熱　「極端高溫」原因曝

全台最猛冰店！　博士教授系主任「覓糖」當店員

病人地下室墮胎！她聽到小孩耳邊叫「媽媽」：太清楚太可怕　上樓溫暖回應

10萬人湧進墾丁釀生態浩劫！後壁湖明星海葵被盜挖　寄居蟹慘淪「寵物」

全聯買口罩！拿到「撞色驚喜包」尷尬了：要有勇氣　網友反應一面倒

塞爾維亞女總理挺喬科維奇：都是政府的錯，請讓他好好休養

未上市櫃股票交易所得　明年起恢復納入基本稅額

快訊／高雄林園海邊驚見全裸女屍　身分不明警全力追查死因　

乾癬反覆發作！型男上班族自嘲「快毀容」　停吃這食物3個月好7成

1家申請、多家理賠！　11保險公司組「理賠大聯盟」7月1日上線

網紅副教授被指「歧視原住民」　怒告網友結果出爐...合理評論不起訴

13年美髮店長加入新連鎖　2個月狂賺18萬、開發6國市場

房東說了算市場　台北頂級辦公室租金上揚不回頭

美女主播房業涵告別華視...新動向備受矚目　接班人曾罹患「人群恐懼症」

曹佑寧遭陳妤追打「慘摔20次」　被誤會癡漢…背後藏甜蜜真相

生活熱門新聞

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

動保處衝兩間咖啡店「接走4浣熊」

賣麵「淨賺8萬」爽牽C180…內行噓爆

違規左轉遭攔下！她拿出一疊證明　萬人淚崩

3家銀行ATM「4步驟曝光」2000元秒入袋！

眠月線屎路飄惡臭　林管處要罰了

鄉民熱論「唐鳳還在用Nokia」　本尊親回了

夜市撈烏龜收1000元　她傻眼愣在原地

振興三倍券來了！7月「19大新制」懶人包看這裡

咖啡館負責人認了「放狗咬小浣熊」！

不會甜言蜜語！只用「行動說愛妳」星座男友Top3

創業年賺3千萬！愛妻出軌打工仔　「提醒戴套」鹹濕對話曝…人夫心碎

更多熱門

相關新聞

「機車沒油」老人攔截求100元　網一句中肯

「機車沒油」老人攔截求100元　網一句中肯

遇到這種情況，你會怎麼辦呢？一名網友說他騎車出門買飲料的時候，遇到一個老人一直揮手、把他攔下來，對方牽著機車說沒油了，希望能跟他借100元。結果原PO理都沒理就騎走了，「回家後想一想，要是他真的沒油怎辦？那附近還蠻荒涼的」，最後好奇問，如果「老人牽機車跟你借加油錢」，其他人會不會借。

油價連5漲！明天起汽、柴油各漲0.3元

油價連5漲！明天起汽、柴油各漲0.3元

遠洋漁船檢疫不能加油　油價上漲漁民喊苦

遠洋漁船檢疫不能加油　油價上漲漁民喊苦

陳建仁握拳為小英加油　暖舉感動網友

陳建仁握拳為小英加油　暖舉感動網友

黃偉哲贈鳳梨汁感謝試務團隊部

黃偉哲贈鳳梨汁感謝試務團隊部

關鍵字：

95汽油加滿跳停油槍加油

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

雲林女鄰居輕生！女兒跳舞「人頭入鏡」嚇壞7000人

高雄女騎黃牌遭攔！收改管罰單傻了

弟弟賣AV片打工…驚見「親姊出道作」擺店裡！

參賽者拿豬血糕對決！老外評審呆

新北人妻嫁來一周遭公公性侵8年　不知2小孩是誰的

曾認對小鬼有好感　Debbie曝感情狀態

鬼鬼認「暗戀1個人10年」網點名2男星

東區ZARA前車震　下場曝光

爆張清芳領「天價」贍養費

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅

立院亂鬥火速落幕　名嘴揭藍綠共識

楓港烤魷魚要價200元！老闆娘：有過分嗎？

離婚庾澄慶11年！伊能靜盼18歲兒：要像爸爸，別像我

快訊／台中女遭刺　鮮血狂湧命危

外送平台訂餐等2.5小時晚餐變宵夜　她打給餐廳更火大

更多

最夯影音

更多
曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！

曾國城客串《我的婆婆》撞門揭惡媳　鍾欣凌一見大喊：胡瓜...全場尷尬了！！
民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

民進黨不到10分鐘破門進議場！　「綁鐵鍊」無效...藍營失守主席台

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

台北知名寵物咖啡館爆虐待！　綁桌腳踹...放狗咬浣熊影片曝

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

丁國琳直播罵人「人數立刻暴增」　常亂賣商品..林佑星笑問：怎麼沒被開除

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

秦媽媽微信一下子有兩百條訊息　抱怨伊能靜不給用手機「耽誤我多少」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面