油槍跳停！ 店員「硬加到噴油」才停止…網驚原來「95加滿」說法錯了

▲跳停就不要繼續加油了！（示意圖／非新聞當事人／記者湯興漢攝）



網搜小組／劉維榛報導

「看到那個汽油痕，現在還是很火大！」一名人妻抱怨，某次去加油站，要求95加滿，只見跳停了，油表出現102元，店員還是繼續壓油槍。原PO以為是要湊整數105元，怎料最後汽油都噴出來了，店員才冷冷回應「加滿了！」超扯經歷曝光後，不少苦主回應，「正常，我現在都說跳停就好！」

一名女網友在臉書《爆怨公社》傻眼表示，日前跟老公騎著車去加油，一如往常喊95汽油加滿，店員熟練插好油槍，直到加到102元跳停，怎料對方還是繼續加。

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原PO與老公有默契，不僅沒阻止，還心想著「應該是要湊105元整數」，結果店員硬是加到噴油，才告知「加滿了！」錯愕的原PO發現油表變成107元，「再看一下我的車，滿到漏出來，這哪招？完全連擦都沒擦，也沒有半句道歉！」

▲有加油員解釋，曾拿抹布給客人墊著卻被嫌髒！（圖／翻攝爆怨公社）



文章貼出後，大批網友也火冒三丈回應，「這種真的超令人火大，油槍未滴完就拔出的也很令人不爽」、「我也遇過好幾次！已經停跳了！員工還自己直接加到底硬要湊整數，然後滿到噴出來用到我要送的菜！我都直接臭臉跟員工説：欸，你噴到我客戶的菜了！你要給我買單」、「加油站日常啊，大部分都是新來的，人員流動率高」、「我還碰過加一半變噴水池」。

不少過來人建議，「自助是很好的選擇」、「我都直接說跳停就好，他們就不會再加」、「現在都只能說跳停，不然幾乎都會滿出來…我說跳停有時候還是會噴出來，因為加油員按很大力」。