場內滿滿黑衣人！大同公司派「刪市場派投票權」...股東怒喊：主席下台

▲大同今日召開股東會，會議開始前就擠滿人潮。

圖文／鏡週刊

大同公司派、市場派今（30）日正面對決搶經營權，但公司派不僅找來大批黑衣人士擔任保全，還剔除市場派投票權，讓股東不禁怒喊：「主席林郭文艷下台！」

上午9點不到，大同公司外就擠滿人潮，面對今年又有市場派來挑戰經營權，以董事長林郭文艷為首的公司派不敢大意，今（30）日大同召開股東會改選董監，公司早就找來大批保全人員在現場待命，據了解，現場共計約有300名黑衣人士。

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而這次大同股東會因面臨經營權爭奪，又加上疫情干擾，現場不僅嚴格把關進出人員，股東進場也要核對身分，得經過重重關卡才能進場，從報到處走到會場，全程都有黑衣人士在一旁，場內的主席台也被公司派找來的保全人員圍住形成人牆，幾乎無法看到主席台上的人。

▲大同公司派找來大批黑衣人士組成人牆，股東會現場相當混亂。



面對如此大陣仗，讓不少股東相當憤怒：「場內滿滿的黑衣人士，根本把股東當犯人看，這種股東會實在史無前例！」

除了找來大批保全人員，大同公司派還剔除市場派的投票權，市場派不少委託書都被沒收，據了解，包括羅得、競殿、三雅等投資公司，有超過10%的持股，其投票權都被刪除，市場派指出：「這些股權都是真金白銀買的，（投票權）憑什麼被刪除！」認為主席林郭文艷應該下台。

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