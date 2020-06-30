中信LINE Pay卡7月換「新裝」　熊大喝珍奶、兔兔嗑鳳梨酥一次看

▲LINE Pay新卡面明登場，美食最高享LINE POINTS 10%點數回饋。（圖／中信銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

為回饋LINE Pay卡友支持，中信銀行將於7月1日推出LINE Pay信用卡新卡面，以熊大、兔兔為主角分別搭配珍珠奶茶、小籠包、鳳梨酥、天燈、路跑等元素共5款，展現台灣在地特色。此外，慶祝新卡面上市，LINE Pay信用卡卡友享消費滿額贈小籠包、購買指定手搖飲料店之飲料及鳳梨酥，享LINE POINTS最高10%點數回饋。

中信銀行表示，LINE Pay新卡面信用卡，卡等自御璽卡升等為商務御璽卡，刷卡不僅享一般消費LINE POINTS 1%點數回饋，海外消費享LINE POINTS 2.8%點數回饋，還有機場接送、餐飲優惠等禮遇。

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針對尚未持有中信卡的民眾，今年7月1日起至9月30日止完成申辦LINE Pay信用卡，並於核卡30天內累積消費滿888元即可享新戶刷卡禮三選一，LINE官方授權24吋行李箱、8吋電風扇或是LINE POINTS 500點（需登錄）。

▲LINE Pay新卡面一次看，有熊大和兔兔嗑珍奶、鳳梨酥、小籠包等有趣的圖案。（圖／中信銀行提供）

另配合LINE Pay信用卡「新裝」上市，中信銀行打造 LINE Pay信用卡3大美食名店優惠，從今年7月1日起至9月30日止，新卡消費累積滿5,000元即贈鼎泰豐小籠包10入外帶兌換券一張，限量1萬份（需登錄）。

中信銀行指出，今年7月1日起至8月31日止，於5大熱門手搖飲料店50嵐（限北區、中區指定門市）、迷客夏、大苑子、茶湯會與可不可熟成紅茶指定分店，以LINE Pay卡綁定LINE Pay支付，可享LINE POINTS 5%點數回饋，每人回饋上限100點；至於在微熱山丘購買鳳梨酥等禮盒也享10%回饋，每人回饋上限300點。