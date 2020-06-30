影／大同股東會滿滿黑衣人管秩序　股東怒喊：像在一殯景行廳辦告別式！

記者陳心怡／台北報導

大同（2371）股東會今日登場，獲得市場派提名爭取獨立董事席次的前立委黃國昌，也親自出席股東會，同時他透過直播宣布，他在佔47％的電子投票中，已取得約18億多股的權數、約佔總選舉權數的8.916%的支持，大同董事長林郭文艷僅獲得0.055%。

▲大同股東會場內滿滿黑衣人擋住發言台。（圖／截自蔡玉真臉書直播）

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黃國昌在臉書直播時指出，今日8點開放入場，這些前日就在排隊的小股東入場時，發現場內已「坐滿人」，場內一團混亂，小股東持續喧囂、更聽不到主席台報告內容。

▲大同股東會公司派出動大批糾察隊盯場。（圖／大同股東提供）

資深媒體人蔡玉真也在現場直播大同股東會，場內滿滿黑衣人擋住發言台，現場股東十分憤怒大喊：「林郭文艷不要躲在後面！」、「這像一殯的景行廳，大哥的告別式」、「這樣的股東會真是世界奇觀」，呼籲林郭文艷下台負責。

▼大同股東會公司派出動大批糾察隊盯場。（圖／截自蔡玉真臉書直播）

大同股東會將選出6席一般董事及3席獨立董事，公司派提名董事長林郭文艷等6席一般董事及3席獨立董事候選人；市場派則提名三圓建設董事長王光祥、前中鋼董事長林文淵等為一般董事、前時代力量立委黃國昌為獨立董事候選人，提滿6席一般董事及3席獨立董事候選人；另外，市場派還有欣同投資顧問有限公司提名董事候選人林宏信。形成13人搶6席一般董事、6人搶3席獨董席次。

▼大同股東會現場擠滿黑衣人，遭譏像大哥的告別式。（圖／大同股東提供）