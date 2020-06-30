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國內首次上市櫃公司股東會徹夜排隊！　「戰神」黃國昌聲音不敵現場喧鬧

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▲▼大同股東會內部抗議畫面。（圖／大同股東提供）

▲大同股東會內部抗議畫面。（圖／大同股東提供）

記者謝仁傑／綜合報導

大同（2371）公司今（30）日上午召開股東會，進行董事改選，由於市場派為了避免被阻擋入場，近百位小股東前一天下午就在大同公司外守候卡位，為的就是能避免公司派阻擋他們入場，創下國內上市櫃公司股東會徹夜排隊的紀錄。

市場派所推派的股東前立委「戰神」黃國昌，是否能順利擔任獨董為這次的聚焦重點。不過就如外界預期，大同在股東會現場出現數十名黑衣人，猶如先前旗下的華映股東會亂象一樣，在現場「維護」市場派的秩序，令小股東們感到相當憤怒，同是股東的資深媒體人蔡玉真也大罵「簡直像是一殯的告別式」。

請繼續往下閱讀...

「戰神」黃國昌今早透過臉書開了2分半中的直播表示，「上一次華映開股東會的時候很誇張，而現在現場完全看不到主席台，前面密密麻麻的，可能都是公司派來的人。」他指出，「公司治理、市場秩序才是最重要的事情，大同是台灣上市公司、百年老店，難怪會造成大家抗議，現場有很多小股東要對於他們（公司）這樣蠻橫的會議行徑要表示異議、要發言，我想司儀大概就是照表操課，把他要念的東西念完而已。」

然而由於現場過於吵雜、股東們的情緒非常失控，戰神宏亮的聲音也難以透過直播聽清，只能無奈關閉。

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