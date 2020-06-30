大同市場派表決權遭刪！黃國昌仍大勝林郭文艷

▲大同公司舉辦股東常會，公司派市場派大戰再起。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳心怡／台北報導

大同公司今天舉行股東常會改選董事，公司派一早出動大批糾察隊緊盯市場派人馬，許多小股東抗議排隊已久卻遲遲無法入場，氣氛一度緊張，雙方爆發口角，且股東會報到時，糾察嚴格檢查包包，禁止攜帶礦泉水，遭到股東抗議。

大同經營權之爭登場，市場派表示，報到時發現，持股較高1%以上的法人股東，投票權均遭刪除。約有2萬6000張股票投票權遭刪除，恐怕大勢已去；在報到處的大同公司律師則表示，要進一步確認。

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市場派原本擔心無法順利進入股東會場，未料卻是暢行無阻、安全入場，不過持股較高1%以上的法人股東，投票權均遭刪除。新大同委託人洪國誌律師、欣同公司代表人林宏信表示，雖然有領到開會通知書，但都被拒絕報告。另外王光祥先生的羅德投資公司則是報到時領不到選票。

大同公司委任律師指出，股東換發出席證即可出席股東會，但沒有表決票則不能投票，至於市場派抗議遭刪除權數事宜仍再確認。

這次大同股東會將改選6席一般董事、3席獨立董事，大同公司派由現任董事長林郭文艷領軍、市場派由三圓建設董事長王光祥領隊，前中鋼董事長林文淵也支持市場派參選一般董事、前時代力量立委黃國昌則列入市場派獨董提名候選人。

▲市場派代表參選獨董的前立委黃國昌也前來參加股東會。（圖／記者湯興漢攝）