澳洲野火破壞棲地！政府若不出手...新州無尾熊「2050年前恐絕種」

▲野生動物成為澳洲野火最大的受害者。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者康心禹／綜合報導

澳洲野火自去年便不斷蔓延，政府當局估計至少造成近5億隻野生動物死亡，其中包含至少5000隻無尾熊。根據新南威爾斯州上議院最新一份調查報告顯示，如果政府沒有採取新的緊急措施來防止棲地消失，新南威爾斯州的野生無尾熊就會在2050年以前絕種。

綜合外媒報導，新南威爾斯州上議院近日公布為期一年的調查報告顯示，棲地消失是無尾熊在新州生存最大的威脅，過去政府預估現存的3.6萬隻無尾熊的數據早已不可信，從去年底爆發的森裡野火燒毀了無尾熊1/4的棲地，有些地區的棲息地甚至被大火吞食了80％以上。

▲澳洲野火。（圖／達志影像／美聯社）

鑑於大火所造成的大量損失，委員會認為無尾熊在2050年以前會在新南威爾斯州滅絕，因此政府需要緊急採取相關措施保護無尾熊的棲息地，並做好準備來應對所有威脅，讓無尾熊持續生存。

調查委員會主席、上議院議員凱特·法赫曼（Cate Faehrmann）表示，有至少5千隻無尾熊在最近的森林大火中喪命，必須保護無尾熊的棲息地顯著增加，以免遭伐木，採礦、城市發展所破壞，而政府顯然該協助改變現況。

報告還提出了42條建議，首條建議是呼籲當局立即邀請新州首席科學家與工程師，請他們與新州考拉諮詢小組（NSW AP）、新州林業公司（FC NSW）合作，找出保存無尾熊的最佳方法，並將其作為所有機構的標準。

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