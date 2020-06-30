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500示威者靠近豪宅！白人夫婦持槍衝出怒吼　槍口對準非裔

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▲▼示威者靠近聖路易市（St. Louis）一棟豪宅，白人夫婦持槍警告。（圖／路透）

▲白人夫婦持槍警告。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

美國反種族歧視示威並未平息，反而有越來越多充滿火藥味的場面發生。密蘇里州聖路易市（St. Louis）日前就爆發紛爭，當時一群示威者走在私人道路，結果一棟豪宅的白人夫婦持槍衝出，還一度把槍口對向抗議群眾。這段影片隨後獲總統川普轉發。

CNN報導，約500名示威者當時要前往聖路易市市長官邸，原先走在私人道路上，結果一對夫妻各拿著武器從豪宅走出。據了解，這對夫妻為麥克洛斯基（Mark McCloskey）與帕特里夏（Patricia），男方拿著長槍，女方則是持有手槍，兩人面色凶狠，意圖警告抗議群眾別靠近住宅。

Couple points gun at protesters

A couple have been filmed pointing guns at demonstrators in front of their house in St Louis, Missouri. The footage was originally tweeted by President Trump, then deleted. bbc.in/2YJFhWJ

BBC News 發佈於 2020年6月29日 星期一

63歲的麥克洛斯基事後受訪時聲稱，至少100名「暴徒」衝過波特蘭廣場具有歷史象徵的大門並加以破壞，接著朝著他家前進，當時家人在外面吃晚餐，這讓所有人都感到恐懼。波特蘭廣場位於私人街道上，這對男女也擁有該棟房產。

麥克洛斯基的律師沃特金斯（Albert S. Watkins）透過聲明表示，麥克洛斯基並不會嘲笑或藐視和平的示威者，反而期待並支持示威者提出的訴求，過程中，少數人的暴力行為令人不安，擔心事態惡化。

▲▼示威者靠近聖路易市（St. Louis）一棟豪宅，白人夫婦持槍警告。（圖／路透）

▲兩人拿著武器。（圖／路透）

沃特金斯說，麥克洛斯基持槍的行為是出於恐懼與憂慮，跟種族並無關聯。麥克洛斯基表示，「這些都是私人財產。」

相關影片在社群媒體引起軒然大波，川普還於29日轉發影片，再次引發種族間的緊張關係。

 
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