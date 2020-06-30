快訊／中華電5G資費正式出爐　599元起就有5G網路

▲中華電信5G資費出爐。（示意圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

台灣5G於今（30）日開台，這次不免俗地依然由老大哥中華電打頭陣，而相關資費也隨之出爐；這次的5G資費，分為購機與單門號兩種選擇，兩種都是599元起跳。

如同先前的傳聞，中華電5G資費分為8個級距（購機、單門號皆同），分別是599型、799 型、999 型、1,199 型、1,399 型、1,599 型、1,799 型，以及2,699 型。

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1,399 型為吃到飽與吃不飽的分水嶺，1,399 型（含）以上為吃到飽資費，1,199 型（含）以下為吃不飽的資費選擇。

吃不飽的資費有每月的數據限制，1,199型為100GB、999型為60GB、799型為36GB、599型則為24GB。用量到了會降速，599型與799型會降速到5 Mbps；999型與1,199型則是10 Mbps。

1,399型以上雖然都是吃到飽，但網速也有差別，1,399型與1,599型可支援最快1 Gbps連線速度、1,799型與2,699型則能支援1.5 Gbps。

另一方面，「流量魔人」要注意了，針對熱點分享，在5G世代也有所限制；「吃不飽」資費的用戶若是開啟熱點分享，用量會與行動上網合併；「吃到飽」用戶熱點分享量有限制。

1,399型分享量為50GB、1,599型分享量為70GB、1,799型分享量為90GB、2,699型分享量為200GB，以上資費的分享量超過，就會降至10Mbps。

購機與單門號資費最大的差異在於，購機綁約資費最短租期為24或30個月，而單門號方案最短租期為12或24個月。