等不及啦！百人湧進酒吧「狂擠貼背熱舞」88人確診　女大生：我自找的　

記者張方瑀/編譯

美國密西根州解封後,關閉已久的酒吧、餐廳重新開張,吸引許多當地的年輕人前往;不過也因此爆出群聚感染,目前已經有88名在同間酒吧聚會的人確診,當地衛生官員也說,確診人數應該會繼續增加。

根據《BuzzFeed》報導指出,密西根州的「哈伯餐酒館」(Harper's Restaurant & Brew Pub)爆發群聚感染,截至目前至少有88人確診,當地衛生官員維爾(Linda Vail)表示,確診病患年紀約在16至28歲之間,其中25人是密西根州立大學學生,不過有1/3的人都是無症狀,目前沒有人住院,但不排除確診人數會再增加。

