等不及啦！百人湧進酒吧「狂擠貼背熱舞」88人確診　女大生：我自找的　

記者張方瑀／編譯

美國密西根州解封後，關閉已久的酒吧、餐廳重新開張，吸引許多當地的年輕人前往；不過也因此爆出群聚感染，目前已經有88名在同間酒吧聚會的人確診，當地衛生官員也說，確診人數應該會繼續增加。

根據《BuzzFeed》報導指出，密西根州的「哈伯餐酒館」（Harper's Restaurant & Brew Pub）爆發群聚感染，截至目前至少有88人確診，當地衛生官員維爾（Linda Vail）表示，確診病患年紀約在16至28歲之間，其中25人是密西根州立大學學生，不過有1／3的人都是無症狀，目前沒有人住院，但不排除確診人數會再增加。

Inside the Harper's... the crowd is enjoying the first night of reopening @thesnews pic.twitter.com/dGBAsC8Hgj — Kaishi Chhabra (@IamKaishi29) June 9, 2020

曾經到哈伯餐酒館的女大生愛麗莎（Alexa Ligon）表示，餐廳內並無強制攜帶口罩，也沒有保持社交距離，甚至連廁所裡都沒有洗手液。現在她和朋友們都在進行居家隔離，等待採檢結果出爐，「是我自己選擇出去，所以如果我真的確診，那就是我的責任，是我選擇不戴口罩去一個可能被感染的地方。」

維爾表示，所有餐廳都應該遵守開放原則，包含保持客人用餐距離、測量體溫、限制入場人數等，據了解「哈伯餐酒館」確實有將入場人數限制在50％。愛麗莎說，當天大家都擠在舞池裡面跳舞，非常擁擠，而網路上曝光的影片也證實了這點。

維爾表示，目前最大的隱憂就是，年輕人抵抗力較好未出現症狀，但可能會傳給同住的家人，而年紀較長的家人被感染的機率更大。

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