追蹤「接觸史」是責任！　譚德塞提「伊波拉功勞」批：各國沒有藉口

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／編譯

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞29日表示，追蹤感染者是對抗新冠肺炎最重要的一步，沒有任何國家有藉口拒絕這樣做。另外，譚德塞也提到，WHO將派出小組到中國調查病毒起源，「當我們了解病毒的一切，就能更有效地對抗它。」

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）29日在記者會上表示，儘管許多國家已經有效控制疫情，但拉到全球來看，新冠肺炎疫情實際上正在加速蔓延，「我們都希望這一切結束，我們都像繼續原本的生活，但殘酷的現實是，這遠遠未接近結束，還是有許多人容易受到感染，病毒也還有很大的傳播空間。」

▲南韓透過追蹤確診者的接觸史，有效控制疫情。（圖／達志影像）



譚德塞強調，南韓等國透過追蹤確診者的接觸史，成功地控制了疫情；他也舉例，WHO曾在剛果東部的內戰地區中，每天追蹤2.5萬名接觸者，有效阻止了伊波拉病毒的蔓延，因此就算是在極端的條件之下，還是能夠做到追蹤，「沒有理由不追蹤，如果任何國家說追蹤接觸者很困難，這都是站不住腳的藉口。」

而在各國的批評聲浪之下，譚德塞宣布WHO下周將派出小組到中國調查病毒起源，「當我們了解病毒的一切，包含它是如何開始的，我們就就能更有效地對抗它。」

WHO突發衛生事件執行主任萊恩（Mike Ryan）表示，在疫苗研發上已經有了重大進展，但不能保證一定會成功，各國仍必須利用現有的策略，如追蹤接觸者、保持社交距離，來避免疫情擴散，「許多國家透過實施綜合策略，讓國內的病毒傳播率降低，但還是要保持警惕，避免出現群聚或小規模感染。」

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