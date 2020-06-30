歐盟明起允「14安全國」旅客入境！名單不含美國　中國「有條件」解禁

▲歐盟開放14國旅客入境，圖為巴黎戴高樂機場。（圖／路透）



記者張方瑀／編譯

歐盟宣布從7月1日開始允許14個「安全國家」的旅客入境，名單包含澳洲、加拿大、日本與南韓等國。據了解，若是中國允許歐盟國家旅客入境，那麼基於「互惠」原則，歐盟也會將中國納入名單之中。

根據BBC報導，歐盟將從7月1日開始允許14個「安全國家」的旅客入境，名單包含澳洲、加拿大、日本、南韓、紐西蘭、摩洛哥、盧安達、塞爾維亞、泰國、烏拉圭、阿爾及利亞、喬治亞、突尼西亞與蒙特內哥羅。而歐盟已經取消了成員國公民的邊境限制，英國在脫歐過渡期之前也享有跟歐盟成員一樣的待遇。

歐盟將在30日中午前決定最終名單，目前已經有55％的成員國已經簽字同意。據了解，名單內不包含美國、巴西與中國，但如果中國政府開放讓歐盟旅客入境，那麼基於「互惠」原則，就會將中國放入開放名單當中。

事實上，這份名單是多方權衡之下的結果，因為歐盟成員國基於不同的國家立場，對於開放名單各有堅持。如德國、西班牙與義大利這些疫情慘重的國家，都希望能基於公衛條件下，更謹慎的選擇開放名單；不過如希臘、葡萄牙等觀光大國，則希望能快速開放，重振經濟。

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