台股早盤上漲72點　指數站回11600點

▲台股早盤上漲。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者王曉敏／台北報導

波音公司的737 MAX型客機復飛有進展，激勵美股周一（29日）收漲。台股今（30）日以11563點開出，隨後指數來到11615點，上漲72點。

大同（2371）股東會今日登場，市場關注現任董事長兼總經理的林郭文艷，是否能讓公司派持續握有大權。大同今日以21.6元開出，上漲1.17%。

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台灣即將在今日正式進入5G世代，中華電（2412）與台灣大（3045）將分別於今日上、下午舉辦5G開台記者會，遠傳（4904）則是選定於本週五（7/3）正式提供5G服務。中華電及台灣大今日以平盤開出；遠傳開在67.7元，上漲0.45%。

蘋概三王中，台積電（2330）以313.5元開出，上漲0.48%；鴻海（2317）開在86元，上漲0.94%；股王大立光（3008）以4010元開出，上漲1.78%。

美國房市5月表現成績亮眼，在新冠肺炎疫情一片低迷中異軍殺出，待售房屋銷售創下歷史新高，也為投資人對後疫情甚至經濟復原後的美國經濟更具信心。此外，波音改良後的737 MAX，29日終於獲得美國聯邦航空管理局（FAA）通過試飛許可，激勵波音股價大漲14.4％。

周一美股表現，道瓊工業指數終場上漲580.25點，或2.32％，收在25595.80點；標普500指數上漲44.19點，或1.47％，收在3053.24點；那斯達克指數終場則是上漲116.93點，或1.2％，以9874.15點作收。

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