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金正恩沒生病！俄大使證實「北韓很正常」：金與正是為「她」動怒

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▲▼俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（左）頒授二戰勳章。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（左）頒授二戰勳章。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）勞動黨第一副部長金與正6月初公開罵脫北者雜種，揚言撕毀南北協議，甚至炸毀韓聯辦，主導國內輿論走向，更動員人民參加「反南韓」集會示威。外界質疑，最高領導人金正恩可能臥病在床、甚至早已死亡；俄羅斯駐北韓大使對此指出，該說法毫無根據，因為北韓的政治體制仍正常運作，且金與正不太可能成為繼金正恩後，下一屆北韓最高領導人。

俄羅斯駐北韓大使馬歇各羅（Aleksandr Matsegora）接受《俄塔社》的採訪，針對北韓近來時事分析看法。他表示，北韓其實早已預知國際間的經濟制裁勢不可擋，且會是一場長時間的硬仗，因此金正恩早在去年12月，便在勞動黨中央委員會上決定採取新戰略「全面突破」，試圖在政治、經濟、國防、社會等領域上取得一定成績，「北韓目前正思考，下一步將採取何種具體行動。」

▲▼馬歇各羅認為，將金與正視為下屆北韓領導人，是毫無根據的看法。（圖／路透社）

▲馬歇各羅認為，將金與正視為下屆北韓領導人，是毫無根據的看法。（圖／路透社）

金與正近來動作頻頻，外界紛紛推測，北韓當局可能想將金與正栽培為下屆的最高領導人，以應付國家緊急狀態。對此，馬歇各羅批評這種說法毫無根據，且北韓國內根本不存在什麼「第二把交椅」（韓文稱二人者，2인자）這種職稱與地位，因為北韓國內只尊最高領導人金正恩同志，「金與正年紀輕輕便累積了政治、外交經驗，雖說把她視為水準極高、活躍中的政治家也無妨，但也就僅此而已。你若問她是不是『北韓第二把交椅』，她本人一定會極力撇清。」

馬歇各羅分析，金與正目前在勞動黨的職銜為中央委員會組織指導部第一副部長，身處要值，推測若組織指導部的部長若仍是金正恩，那可能真的是一人之下，萬人之上。

雖兩韓關係急速惡化，但馬歇各羅深信北韓近期不會重啟戰略武器試驗，「北韓指導高層或官方發言人，雖在聲明中指出不排除駐軍開城與金剛山、重啟軍事緩衝區哨所，但卻從未提及試射彈道飛彈、甚至是核武試驗。」

▲▼馬歇各羅指出，1971年成立兩韓熱線以後，北韓共切斷聯繫達8次。（圖／路透社）

▲馬歇各羅指出，1971年成立兩韓熱線以後，北韓共切斷聯繫達8次。（圖／路透社）

針對北韓封鎖、剪斷南北間的所有熱線與聯繫頻道，馬歇各羅分析，早在1971年兩韓首度成立熱線以來，類似事件就高達8次，「北韓早晚會重新坐上談判桌。」

馬歇各羅分析，此次脫北者團體對北韓施放「反體制」傳單，雖可能影響兩韓關係，卻不是促成局勢惡化的最直接原因，因為光去年就施放約10次。

不過馬歇各羅也坦言，脫北者團體5月31日所施放的傳單中，巧妙地將北韓第一夫人李雪主與南韓已故總統盧武鉉的臉合成至日本成人影片封面，上面還寫著「雪主的愛」、「夢想和韓流花美男戀愛的日本少女」等韓、日文標題，確實激怒北韓國內平民、甚至高層，才會引起現在這麼大的風波。

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