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「破壞香港自治」美商務部撤銷對港特殊地位　取消出口證豁免！

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▲▼ 美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）10日出席參議院聽證會。（圖／路透社）

▲美國商務部長羅斯。（圖／路透社）

文／中央社記者江今葉華盛頓29日專電

趕在北京即將表決港區國安法前，美國商務部長羅斯宣布，撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免。商務部也正進行取消差別待遇評估。

中國中央電視台當地時間29日晚間報導，中國全國人大常委會28日下午舉行委員長會議決議，將港區國安法提交常委會議審議，預計30日會議閉幕前將正式通過。

對於北京強推港區國安法，美國總統川普曾經在5月底發出警告，若北京執意而為，將取消賦予香港不同且特殊待遇的政策豁免。在北京即將通過港區國安法前，美國國務院與商務部今天同步宣布最新制裁措施。

羅斯（Wilbur Ross）透過新聞稿指出，隨著中共對香港實施新安全措施，美國敏感技術被轉移到中共人民解放軍或國家安全部的風險增加，同時破壞香港自治，美國拒絕承擔有關風險，因此決定撤銷香港特殊地位。

▲▼2020,兩會,人大,閉幕,港版國安法,票數。（圖／記者任以芳攝）

▲「港版國安法」引起各界高度關注。（圖／記者任以芳攝）

羅斯並表示，商務部給予香港的優惠待遇規定，包括出口許可證豁免，將被暫停，並禁止出口國防設備與敏感技術到香港。此外，商務部也在評估進一步取消差別待遇行動。

羅斯並呼籲北京立即改弦易撤，兌現對香港民眾與全球的承諾。

在商務部發出聲明前，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也發出聲明表示，隨著北京持續往通過港區國安法邁進，美方即日起停止出口美國製防衛設備至香港，未來也將針對美國防衛與雙重用途技術，採取步驟對香港施行與中國相同的出口限制。

蓬佩奧指出，美國是被迫採取這項作為，以維護自身國家安全。他說：「美方無法再區分管制防衛項目是出口至香港還是中國大陸，中國人民解放軍主要任務是不擇手段捍衛中共獨裁專政，美方不能冒險讓這些設備落入他們手中。」

根據美國國務院2019年香港政策年度報告，香港目前能透過「直接商業銷售」（Direct Commercial Sale）取得美國管制防衛設備，但有出現出口項目移轉的情況發生，引發美方關切。

今天的行動也是繼蓬佩奧26日宣布，將對損害香港人權自治的中國前任與現任官員施行簽證限制措施後，川普政府再一次對北京祭出制裁措施。

 
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