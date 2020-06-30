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婚後隔週被公公騙上摩鐵！嫁給小兒麻痺夫6個月就懷孕　她不敢驗女兒DNA

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移民署在各縣市都設有服務站，可提供新住民聯繫窗口求助。

圖、文／鏡週刊

38歲的新住民小阮（化名，越南籍）與15歲的女兒庭庭（化名），日前現身新北市某大樓與本刊記者碰面，剛動完膽結石手術的小阮尚未完全康復，身上未癒合的傷口一牽動，就讓她痛到臉色發白，但比起前婆家帶給她心裡的苦痛，身上的這些折磨就顯得微不足道。

「我嫁來台灣6個月就懷孕，但孩子出生後，我不敢去驗DNA，因為不知到底是公公還是老公的種，我不懂婆家的人為什麼要這樣欺負我！」小阮難掩情緒，聲淚俱下泣訴過去遭前婆家輕視羞辱的過往。

她表示，20年前嫁來台灣，與罹患癲癇症及小兒麻痺的丈夫、公婆、大姑、小姑同住，早上4點就起床幫婆婆賣餐點，每天都忙到半夜才入睡，還要面對大姑、小姑的冷嘲熱諷，但對從9歲就開始打工、養家活口的小阮而言，這點苦根本不算什麼，只是沒想到造化弄人，始終任勞任怨的她，卻遭公公性侵長達8年之久。

小阮與女兒庭庭皆遭到親人性侵害，讓母女2人對未來充滿不安。

小阮回憶說：「原本公公就會毛手毛腳吃我豆腐，婚後一個禮拜左右，他有天說要帶我出去買東西，結果竟是把我帶去旅館性侵。」當時才18歲的小阮，不敢反抗身為一家之主的公公，也沒膽子向其他人訴苦，食髓知味的公公遂每個禮拜都偷偷帶她外出，強迫小阮與其不倫。

半年後，小阮發現自己懷孕，長期遭到公公性侵的她，沒有即將為人母的喜悅，取而代之的只有深重的罪惡感與「小孩爸爸到底是誰？」的不安。

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